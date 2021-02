Spotify teste une nouvelle interface utilisateur repensée pour la bibliothèque avec des catégories d’artistes, de listes de lecture, de podcasts et d’albums: Rapport

26 févr.2021 11:58:24 IST

Spotify a commencé à tester une nouvelle interface pour sa bibliothèque qui permettra aux utilisateurs de visualiser facilement le contenu de l’application. La nouvelle interface affiche tout le contenu allant des podcasts à la musique dans un seul flux, à la fois dans des mises en page de grille et de liste. Repéré par Police Android, le nouveau Spotify La bibliothèque affiche désormais différentes catégories d’artistes, de listes de lecture, de podcasts et d’albums d’une manière plus évidente. Le flux affiche également des listes de lecture, des chansons, des podcasts, des albums et des artistes en fonction de leur dernière lecture.

La nouvelle interface utilisateur affiche l’option « créer une liste de lecture » déplacée dans le coin supérieur droit et dispose d’un nouveau bouton de recherche juste à côté.

Il existe également une catégorie pour le contenu téléchargé qui apparaît en haut parmi les différentes bulles pour d’autres contenus. En appuyant sur, il affiche le contenu téléchargé pour une écoute hors ligne.

Police Android note que, bien qu’elle affiche les listes de lecture hors ligne, l’interface affiche également le contenu et pas seulement les chansons téléchargées, ce qui facilite la navigation dans le contenu téléchargé auquel les utilisateurs doivent accéder en appuyant sur le bouton de filtrage.

Pour l’instant, les tests semblent être limités et il n’y a pas de mot sur le moment où la fonctionnalité serait déployée pour les utilisateurs. Spotify n’a même pas mentionné la nouvelle interface utilisateur lors de sa récente Événement Stream On.

Selon the Développeurs XDA rapport, Spotify travaille également sur une option permettant aux utilisateurs de partager des paroles sur Instagram, Twitter et Facebook. Pour l’instant, le service de streaming musical permet uniquement aux utilisateurs de partager des chansons sur les réseaux sociaux.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂