Spotify sur Apple Watch: tout ce que vous devez savoir

Pendant longtemps, l’application Spotify sur l’Apple Watch n’était qu’une sorte de télécommande pour l’application iPhone. Depuis une mise à jour en novembre 2020, Spotify travaille sur la Smartwatch Apple sans connexion iPhone. Nous expliquons tout ce qui est important sur le service de streaming sur l’Apple Watch.

Configuration requise

Pour pouvoir utiliser Spotify sur l’Apple Watch, vous avez besoin de:

un iPhone avec iOS 12 ou supérieur

une Apple Watch avec watchOS 5.2 ou supérieur

Installez Spotify sur Apple Watch

Pour obtenir Spotify sur l’Apple Watch, vous devez d’abord vous assurer que la dernière version de l’application est installée sur votre iPhone. Suivez ensuite les étapes ci-dessous:

Démarrez l’application Watch sur l’iPhone. Dans l’onglet «Ma montre», sous la rubrique «Installé sur Apple Watch», vérifiez si Spotify apparaît dans la liste. Sinon, faites défiler jusqu’à «Applications disponibles» et appuyez sur «Installer» à côté de l’application Spotify. Après l’installation, vous pouvez démarrer Spotify directement depuis l’écran d’accueil de l’Apple Watch en appuyant sur l’icône de l’application. Alternativement, vous pouvez démarrer une chanson dans Spotify sur l’iPhone, l’application devrait alors démarrer automatiquement sur la smartwatch.

Streaming avec connexion iPhone

Lorsque l’Apple Watch est activement connectée à un iPhone via Bluetooth, l’application Spotify sur la Smartwatch agit comme une télécommande. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes directement avec les commandes de la montre:

Lire, mettre en pause et sauter de la musique et des podcasts

Réglez le volume avec la couronne numérique

Afficher des informations sur le contenu en cours de lecture

Enregistrer les favoris

Lire du contenu sur un autre appareil via Spotify Connect

Contrôlez la musique et les podcasts vocalement avec Siri

Streaming sans connexion iPhone

Une mise à jour a été distribuée depuis début novembre 2020 qui permet aux utilisateurs d’Apple Watch de diffuser de la musique même sans connexion iPhone. La musique est ensuite envoyée à la smartwatch via une connexion WLAN ou LTE et peut être écoutée avec le haut-parleur de la montre (non recommandé) ou avec un casque Bluetooth connecté.

Le hic: le déploiement de cette mise à jour est apparemment assez lent. La mise à jour n’était pas encore disponible sur une Apple Watch test dans la rédaction de TURN-ON (au 11 décembre 2020).

La mise à jour était encore longue à venir sur notre Apple Watch.

Si l’option est disponible, Spotify le signale au démarrage de l’application Apple Watch avec le message « Souhaitez-vous diffuser Spotify via votre Apple Watch? Sélectionnez-le ici. » Vous pouvez ensuite accéder à votre bibliothèque, podcasts, listes de lecture, artistes et albums même sans connexion iPhone. De plus, le contenu le plus récemment lu est disponible.

Malheureusement, la version Apple Watch de Spotify n’a pas sa propre fonction de recherche; une commande vocale à Siri peut aider ici. Le streaming Spotify hors ligne avec l’Apple Watch n’est toujours pas possible, car aucune musique ne peut être téléchargée sur la Smartwatch. Une connexion Internet active est donc toujours nécessaire.

L’interface Spotify sur l’Apple Watch

L’interface Spotify sur l’Apple Watch est un peu allégée par rapport à la version smartphone. Au lieu de menus étendus, vous avez trois aperçus de base qui peuvent être changés en balayant vers la gauche ou la droite:

Bibliothèque + dernier morceau écouté Contrôle de la musique (lecture, pause, avance et retour rapides, lecture de contenu sur d’autres appareils via Spotify Connect, ajout de contenu à la bibliothèque, modification de la vitesse de lecture) Pistes liées à une playlist, un podcast, un artiste ou un album