Spotify Stream On explore la puissance de la création audio – Spotify

Pour Spotify, l’audio est notre passé, notre présent et notre futur. Notre mission lorsque nous nous sommes lancés en 2008 reste la même aujourd’hui: connecter les créateurs aux fans et permettre aux créateurs de vivre de leur art.

Nous hébergeons Stream On pour explorer la puissance de l’audio, le parcours de la création et les opportunités à venir pour des millions de créateurs et des milliards de fans à travers le monde. Un certain nombre de conférenciers – des artistes mondiaux aux Spotifiers en passant par les conteurs de renommée mondiale – se joignent au fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, pour notre événement virtuel à partir d’aujourd’hui à 11 h HNE.

Visitez Spotify.com/StreamOn pour la diffusion en direct et des informations supplémentaires.