Spotify Singles, 5 milliards de streams plus tard – Spotify

Les artistes ne sont pas les seuls à être enthousiasmés – 5 milliards de streams marquent également une étape importante chez Spotify.

«Nous sommes ravis d’atteindre le jalon 5B du stream pour Spotify Singles», déclare Michèle Santucci, Responsable de la musique enregistrée. «Le catalogue Spotify Singles est vaste – énormes pop stars, jeunes arrivées, artistes internationaux, icônes, etc. – qui a attiré des auditeurs du monde entier. Le programme soutient les atouts d’un artiste en le faisant entrer en studio avec les meilleurs professionnels de l’enregistrement partageant les mêmes idées et en présentant leur art de nouvelles manières. En favorisant les relations avec la communauté des artistes et en créant du contenu exclusif à Spotify qui alimente notre stratégie de playlist éditoriale, les flux 5B de Spotify Singles montrent que nous sommes à la pointe de l’espace audio avec une base d’auditeurs engagés. «

Spotify Singles récompense également les artistes avec la possibilité de vivre une expérience d’enregistrement de premier ordre dans l’un de nos studios renommés à travers le monde (ainsi que dans le confort de leur foyer pendant la pandémie).

«En tant que producteur, c’est tellement excitant de travailler avec ces artistes exceptionnels en studio et de faire partie de leur processus créatif le plus intime», déclare William Garrett, Producteur principal, Singles Spotify. «Dès le premier contact avec l’artiste, nous créons une atmosphère qui allie une expérience de production et d’enregistrement chevronnée, du professionnalisme et un mélange d’équipement vintage et de la dernière technologie. Tout cela, plus une bonne dose d’ambiance, suscite l’espace pour créer les morceaux uniques qui sont devenus la marque de fabrique de Spotify Singles. »

Ces dernières années, le programme a produit des pistes originales et des collaborations en conjonction avec des listes de lecture Spotify populaires telles que mint, Are & Be, POLLEN et RapCaviar, ainsi que pour célébrer des moments culturels comme Pride, la saison des vacances de décembre et, plus récemment, pour les nominés du meilleur nouvel artiste aux Grammys.

De Aoife O’DonovanPremier enregistrement dans le studio d’enregistrement de New York en 2016 sur les incroyables reprises enregistrées à domicile pendant la pandémie, Spotify Singles a soutenu des artistes de tous niveaux en enregistrant des chansons qui les passionnent, en puisant dans le public mondial de Spotify et en créant vraiment un expérience pour les auditeurs Spotify du monde entier.

Célébrez le jalon des 5 milliards de stream de Spotify Singles avec encore plus de faits et de statistiques amusants sur les programmes, les enregistrements et les artistes.

Prêt à ajouter un milliard de flux supplémentaires ou plus? Diffusez tous les célibataires Spotify à ce jour dans le Collection complète.