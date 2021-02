Spotify se lance en Corée du Sud – Spotify

Aujourd’hui, Spotify se lance en te sixième marché de la musique au monde: Corée du Sud. * Koreans peut maintenant accéderEssayez plus de 60 millions de titres et plus de 4 milliards de listes de lecture du monde entier, profitez de recommandations musicales personnalisées et découvrez de nouvelles musiques. Les amateurs de musique en Corée peuvent diffuser le vaste catalogue de musique de Spotify, couvrant tout, de la K-Pop du pays au reggaeton latino-américain, en passant par l’électronique européenne et au-delà.

Le lancement de la Corée apporte l’empreinte mondiale de Spotify à 93 marchés et est une prochaine étape cruciale dans notre parcours d’expansion mondiale. «Nous voulons toujours être là où sont les auditeurs et les artistes, et la Corée du Sud est riche des deux», déclare Alex Norström, Directeur commercial Freemium, Spotify. «Ce lancement nous offre une énorme opportunité non seulement de poursuivre notre mission consistant à proposer un contenu nouveau et de qualité à un plus grand nombre de publics, mais également d’aider les artistes coréens locaux à puiser dans les 320 millions d’auditeurs de Spotify dans le monde. Nous espérons créer plus d’opportunités pour les artistes coréens de tous genres que les auditeurs du monde entier pourront découvrir. »

Depuis que nous avons lancé notre première liste de lecture K-Pop en 2014, la part d’écoute de K-Pop sur Spotify a augmenté de plus de 2 000%, mais la musique en Corée va bien au-delà de la K-Pop. Dans le cadre du lancement d’aujourd’hui, nous lançons une gamme de nouvelles listes de lecture fabriqué exclusivement pour la Corée du Sud. Ces collections organisées offrent la dernière musique de notre équipe d’experts en musique coréenne dans certains des genres les plus populaires. Prépare-toi pour: