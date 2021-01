Spotify se concentre sur les livres audio: les premiers volumes sont en ligne

Après les podcasts, Spotify a commencé à faire ses premiers pas dans un autre secteur lié au monde de l’écoute mais sans rapport avec celui de la musique: le livres audio. Cela s’est produit ces dernières heures avec la publication d’œuvres désormais dans le domaine public, mais revisitées exclusivement pour la plate-forme audio en streaming par des acteurs professionnels et des lecteurs. Spotify rejoint ainsi d’autres plateformes qui proposent déjà un service similaire, à savoir Apple et Amazon, qui proposent pourtant leur propre catalogue au sein de produits distincts.

Livres audio en ligne

Le nombre d’œuvres pour le moment est limité. C’est à propos de Frankenstein par Mary Shelley, lu par le désormais célèbre YouTuber David Dobrik; L’éveil par Kate Chopin, lu par l’actrice Hilary Swank; Qui passe Nella Larsen, racontée par l’actrice Bahni Turpin; L’insigne rouge du courage de Stephen Crane, narré par l’acteur et doubleur Santino Fontana; Persuasion de Jane Austen, lu par l’actrice Cynthia Erivo; Chien de Jean Toomer, lu par l’actrice Audra McDonald; Récit de la vie de Frederick Douglass, un esclave américain par Frederick Douglass, lu par l’acteur Forrest Whitaker; De grandes attentes par Charles Dickens, narré par James Langton e Jane Eyre par Charlotte Brontë, lu par Sarah Coombs.

Comme vous pouvez le voir, les œuvres sont malheureusement en anglais et pour les utilisateurs italiens non anglophones, ce sera difficile; les personnages impliqués sont cependant importants, ce qui laisse présager Spotify ne fait pas que tester les eaux mais ayez un plan à long terme en tête. En fait, pour le moment, il est déjà possible de trouver des livres audio dans l’immense catalogue de chansons et de podcasts hébergés sur les serveurs de la plateforme, mais jusqu’à présent, les efforts pour les produire et les promouvoir ont été limités en intensité et en temps. Pour savoir si et comment les livres audio sur Spotify arriveront en Italie, nous devrons attendre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂