Spotify rejoint La Casa de Papel pour construire votre playlist idéale

Fini Le vol d’argent au Netflix, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas continuer à vous amuser avec cette œuvre créée par Alex Pina. Maintenant, la série espagnole a rejoint Spotify pour une proposition interactive ludique qui renouvellera votre envie d’écouter de la musique. Un sondage avec quelques questions se référant à l’émission mettant en vedette Alvaro Morte ils sont suffisants pour que l’algorithme commence à fonctionner et vous fasse une suggestion.

La première chose est d’entrer ce lien, où vous pourrez découvrir quel personnage de Le vol d’argent sommes. En seulement cinq minutes vous aurez la réponse et la musique idéale pour l’accompagner. Tout d’abord, vous devrez répondre à qui vous appelleriez au cas où vous auriez un problème sérieux. Dans cet élément, n’apparaissent que Lisbonne et Professeur comme réponses possibles avec les membres du gang, entre autres options comme « la police », « votre partenaire » ou directement, en disant que vous vous débrouillez tout seul.

Alors, Spotify Il vous propose de réfléchir à un style musical préféré, mais ce n’est pas n’importe lequel. Vous pouvez choisir entre Rock, Hip Hop ou Funk, pour ne citer que quelques cas, pour identifier le genre dont vous auriez besoin pour faire monter votre adrénaline avant de commencer une mission. Cela ne veut pas dire que vous allez voler, mais peut-être que cela peut vous motiver avant un test ou un grand événement sportif.

Une fois la sélection faite, vous devez choisir un pays vers lequel vous fuiriez si vous deviez fuir la police. Parmi les options, le Brésil est le seul d’Amérique latine à apparaître, où l’Espagne et les États-Unis se distinguent également. Ensuite, vous devez choisir un menu de plats et de boissons pour vous détendre, et après avoir cliqué sur « envoyer », le processus commencera, résultant en un personnage avec une liste d’un peu plus de 20 chansons à écouter ou à partager.

Que sait-on du spin-off centré sur Berlin

La semaine dernière s’est terminée Le vol d’argent après cinq saisons et, alors que tout le monde spéculait sur un potentiel spin-off de Professeur, il a été confirmé que Berlin Il sera le premier des personnages à avoir sa propre série. Interpreté par Pedro Alonso, il s’est sacrifié dans la saison deux pour que des criminels s’échappent du Monnaie nationale et usine de timbres puis réapparu avec flash-back. Son spin-off racontera sa vie avant de se transformer en Berlin, quand il s’appelait Andrés de Fonollosa et des acteurs tels que Rodrigo de la Serna (Palerme), Alvaro Morte (Professeur), Luka Peros (Marseille) et Hovik keuchkerian (Bogota). Bien qu’il n’ait pas défini sa date exactement, il ne fera ses débuts qu’en 2023.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂