Spotify propose un abonnement mensuel uniquement aux podcasts: sans publicité et avec un accès anticipé à des épisodes exclusifs

Au cours des dernières années, le plus grand effort Spotify a fait est, sans aucun doute, dans le domaine des podcasts. L’acquisition de Gimlet Media et Anchor ou les droits exclusifs de Joe Rogan sont quelques-uns des exemples millionnaires. Il est maintenant temps de récupérer cet investissement et l’une des options pour cela peut passer par un service d’abonnement uniquement aux podcasts.





Comme Spotify s’est également imposé dans le secteur du podcast a été réalisé avec des droits exclusifs. Les utilisateurs sont souvent déjà en partie obligés d’utiliser Spotify comme lecteur de podcast pour accéder à ce contenu, ce qui est actuellement possible avec un compte Spotify gratuit. Cependant, cela pourrait changer bientôt en fonction des sondages que Spotify mène avec certains utilisateurs.

Andrew Wallenstein de la variété partagé sur Twitter une série de captures d’écran sur une enquête que Spotify est performant pour ses utilisateurs. Il indique clairement le idée de proposer un abonnement uniquement pour les podcasts et sans musique. Voyons de quelles idées le service diffusion.

Environ 3 à 8 euros et avec des avantages supplémentaires à la version gratuite

Normalement, les entreprises effectuent une série d’enquêtes avant de lancer un nouveau produit ou service pour savoir comment le marché y répondrait. De cette façon, par exemple, Spotify peut mieux connaître si les gens seraient prêts à payer pour écouter des podcasts sur votre plateforme ou quel genre d’incitations le ferait. La chose à garder à l’esprit est que bien que l’enquête soit officielle de Spotify, cela ne signifie pas que nous verrons un service exactement comme celui décrit dans l’enquête, ni même que ce plan d’abonnement existera à l’avenir.

L’une des caractéristiques les plus remarquables est le prix que Spotify teste pour ce nouveau service. Selon l’enquête, il existe différents options allant de 2,99 € US à 7,99 € US par mois. Ce prix n’inclut pas la suppression des publicités dans la musique ou la possibilité d’avoir des reproductions et des téléchargements illimités hors ligne.

Que comprend-il alors? Il y a un certain nombre d’avantages que Spotify gère, la plupart liés au contenu exclusif qu’ils ont dans leur catalogue et qu’ils peuvent donc utiliser à leur avantage. L’un des avantages de payer serait de pouvoir avoir accéder à du contenu exclusif, avoir du contenu supplémentaire ou avoir un accès anticipé à certains épisodes. Et, bien sûr, la suppression des publicités pendant le podcast et entre elles.

On dirait que le plan de podcast premium serait sans publicité et un mélange de contenu supplémentaire exclusif à des prix compris entre 3 et 8 €. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM – Andrew Wallenstein (@awallenstein) 6 novembre 2020

Actuellement Spotify profite de sa propre plate-forme et de son système de monétisation dans la musique pour l’utiliser également dans les podcasts. Grâce à son propre système, vous pouvez intégrer des publicités dans des podcasts et selon les préférences de chaque utilisateur. Nous devons maintenant voir à quel point cela est vraiment ennuyeux pour les utilisateurs de choisir de payer un abonnement supplémentaire pour l’éviter. Il sera également intéressant de voir si les utilisateurs de Spotify Premium auraient tous ces avantages ou devraient également payer un prix supplémentaire.

Via | Andrew Wallenstein