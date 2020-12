Spotify pour Android vous permettra enfin de lire vos chansons enregistrées sur votre mobile

Spotify, pour les lecteurs de musique: il vous permettra de lire vos chansons enregistrées sur votre mobile.

C’est l’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs de Spotify depuis des années. Et enfin, il semble que l’entreprise à l’origine de la plateforme musicale diffusion Vous avez décidé de réaliser les souhaits de votre communauté: la lecture de fichiers locaux sur Android est sur le point de devenir une réalité.

Ce ne sera plus nécessaire télécharger nos chansons enregistrées localement depuis votre ordinateur. Cela peut se faire directement depuis le mobile, grâce à une nouvelle option disponible dans l’application.

Vous pouvez écouter votre musique localement depuis Spotify

En tant que développeur renommé spécialisé dans ingénierie inverse Jane Manchun Wong, l’une des versions les plus récentes du Application Spotify pour Android inclut l’option de afficher et synchroniser les fichiers musicaux enregistrés sur mobile.

Cette fonction éliminera le besoin de synchroniser notre musique téléchargée via l’ordinateur et fera de l’application Spotify une alternative encore plus pratique aux différents lecteurs de musique pour Android qui existent sur Google Play.

Spotify travaille enfin sur la prise en charge des fichiers locaux sur l’appareil pour Android! Plus besoin de le synchroniser depuis votre bureau 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 6 décembre 2020

Pour l’instant, c’est inconnu quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible dans l’application Spotify pour Android. En outre, il est également difficile de savoir si Spotify autorisera les personnes qui n’ont pas d’abonnement Spotify Premium à utiliser cette fonctionnalité. Je crains que nous devrons attendre de pouvoir dissiper les doutes.

