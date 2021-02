Spotify organisera l’événement «  Stream On  » à 21h30 IST ce soir: comment se connecter, à quoi s’attendre

22 févr.2021 16:06:42 IST

Spotify organise un événement virtuel mondial appelé «Stream On» ce soir à 21h30 IST. Vous pouvez vérifier l’heure locale de l’événement ici. Spotify a créé un micro site web de l’événement sur lequel il diffusera l’événement en direct. L’événement sera également disponible sur demande sur les deux Pour mémoire et Youtube. Vous n’aurez pas besoin d’une connexion pour accéder à l’événement, il est ouvert à tous. Vous pouvez également regarder la couverture LIVE de l’événement sur notre site Web et Twitter page. L’événement devrait durer environ 90 minutes.

Lors de l’événement, Spotify partagera les dernières nouveautés en matière de streaming audio mondial pour révéler le chemin parcouru et quels sont ses projets pour l’année 2021. Il y aura également des annonces autour de nouvelles fonctionnalités, des outils de création et des partenariats lors de l’événement.

Après l’événement, Daniel Ek, fondateur et PDG de Spotify, et Paul Vogel, directeur financier de Spotify, organiseront une discussion avec les investisseurs et des questions-réponses liées à l’événement Stream On, que vous pouvez suivre sur le Site Web des relations avec les investisseurs Spotify sous les onglets Événements.

.

