Spotify limite un peu plus les comptes gratuits: ils ne peuvent pas envoyer de musique aux haut-parleurs avec l’Assistant Google

Si juste hier Spotify a annoncé son nouveau plan de musique hi-fi, aujourd’hui, le service est de retour dans l’actualité car a des comptes gratuits limités un peu plus. Comme ils l’ont découvert dans 9to5Google et que nous avons pu vérifier dans Engadget, les comptes gratuits ont perdu la possibilité de diffuser du contenu sur des haut-parleurs et des écrans intelligents avec Google Assistant.

On ne sait pas quand cette nouvelle limitation a commencé à être opérationnelle, mais dans Engadget, nous avons créé un compte gratuit et essayé de diffuser la musique sur un Chromecast 4K et un Google Nest Hub et, en effet, l’application détecte les appareils, mais cela indique que ne sont disponibles que pour les comptes premium. En revanche, et du moins pour l’instant, il est toujours possible de diffuser du contenu via AirPlay vers un HomePod mini et un téléviseur.

Comptes gratuits de plus en plus limités

Ainsi, les utilisateurs qui ont un compte gratuit seront limités à écouter de la musique sur leur ordinateur ou leur mobile, mais ils ne pourront pas diffuser de musique sur un haut-parleur. À cette limitation s’ajoutent les publicités, l’impossibilité de choisir les chansons à écouter, de ne pas pouvoir changer de chanson autant de fois que l’on veut, le débit réduit (la qualité « Très élevée » est réservée aux utilisateurs payants) et ne pas être capable de télécharger la musique pour l’écouter hors ligne.

Comme le souligne 9to5Google, Spotify n’a pas encore mis à jour ses pages d’assistance pour indiquer que la diffusion en continu sur des appareils avec Google Assistant a été limitée aux comptes premium, mais on s’attend à ce qu’elle le fasse à un moment donné. Ils déclarent également que il y a un petit contournement que nous pouvons faire, qui consiste à lier le compte Spotify gratuit à Google Home et à demander à Google de mettre une liste ou un podcast en particulier, mais il sera temps d’attendre pour voir si Spotify restreint également cette option.

En tout cas, il semble que La lecture via AirPlay est toujours opérationnelle, puisque nous avons pu émettre de la musique sur un HomePod mini sans aucun problème, comme cela était possible jusqu’à présent. La limitation semble s’appliquer uniquement aux appareils équipés de Google Assistant et la seule façon de les utiliser à nouveau comme auparavant est de payer et d’acheter un compte premium.

Et dans ce sens, Spotify propose plusieurs plans. Le plus modeste est l’individu, qui vaut 9,99 euros. Ensuite, nous avons Duo, qui est pour deux personnes vivant sous le même toit pour 12,99 euros; le plan Famille, qui comprend six comptes premium, pour 15,99 euros et le plan pour les étudiants, qui coûte 4,99 euros par mois.

Via | 9to5Google