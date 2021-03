Spotify lance un site Web expliquant comment il paie les artistes, ne parvient pas à atténuer la colère des musiciens

19 mars 2021 11:41:04 IST

Spotify a lancé jeudi un nouveau site Web traitant des questions sur la façon dont il paie les redevances, mais n’a pas réussi à atténuer la colère croissante des musiciens qui luttent pour survivre à l’ère du streaming. « Les artistes méritent des éclaircissements sur l’économie de la musique en streaming », a déclaré Spotify sur son nouveau Site fort et clair, ajoutant qu’il vise à « accroître la transparence en partageant de nouvelles données sur l’économie mondiale du streaming et en décomposant le système de redevances, les acteurs et le processus ». Il a déclaré que 13 400 artistes avaient généré des revenus de 50 000 € ou plus grâce à son application l’année dernière et que 7 800 avaient généré plus de 100 000 €.

Mais il a ajouté: « Spotify ne paie pas directement les artistes ou les auteurs-compositeurs. Au lieu de cela, Spotify paie les titulaires de droits … Une fois que ces revenus quittent les mains de Spotify, combien un artiste ou un auteur-compositeur est payé dépend de leurs accords avec les titulaires de droits. »

En effet, les artistes signés sur de grands labels ne prendront généralement que 20% de ces revenus et devront peut-être partager le reste entre les membres du groupe et les gérants.

Cela signifie que bon nombre de ces 13 400 artistes ne gagnent peut-être qu’environ 10 000 € par an – et seulement s’ils ont remboursé leurs dettes initiales envers les labels.

Une étude du Centre National de la Musique de France a récemment révélé que 10% de tous les revenus de Spotify et Deezer étaient générés par seulement 10 mégastars au sommet.

Les musiciens du monde entier ont de plus en plus parlé de leurs finances au cours des derniers mois alors que les labels annoncent des bénéfices records grâce au streaming, alors que tous les artistes, à l’exception des meilleurs, ont du mal à gagner leur vie.

Des manifestations ont eu lieu devant les bureaux de Spotify dans plusieurs villes du monde lundi dans le cadre de la campagne de l’Union des musiciens et des travailleurs alliés pour la justice à Spotify.

« Spotify n’a répondu à aucune de nos demandes. La société rejette systématiquement le blâme sur les autres pour les systèmes qu’elle a elle-même construits et à partir desquels elle a créé sa valorisation de près de 70 milliards de dollars », a déclaré le syndicat dans un communiqué au magazine musical américain Pitchfork.

Les militants ont exigé des informations sur les contrats de Spotify avec les principaux labels et sur la question de savoir s’il faut de l’argent pour d’autres aspects tels que la playlist de certaines chansons.

Le nouveau site de la société a repoussé les demandes de paiements par flux, soulignant qu’il existe désormais plus de 550000 pistes avec plus d’un million de flux. Au lieu de cela, il fonde les paiements sur la part d’un artiste du total.

Spotify a également déclaré qu’il était sceptique quant à l’adoption du modèle « centré sur l’utilisateur », dans lequel les frais mensuels de chaque abonné – généralement autour de 10 € – vont uniquement aux artistes qu’ils diffusent, plutôt que dans un gros pot partagé sur la base de jeux mondiaux. .

« Nous sommes prêts à passer à un modèle centré sur l’utilisateur si c’est ce que veulent faire les artistes, les auteurs-compositeurs et les titulaires de droits », a-t-il déclaré. « Cependant, Spotify ne peut pas prendre cette décision tout seul – cela nécessite un large alignement de l’industrie pour mettre en œuvre ce changement. »

Des études ont montré que le modèle centré sur l’utilisateur ne peut faire qu’une petite différence pour les musiciens de niveau inférieur, mais les militants disent que c’est mieux que rien, encouragera un plus grand investissement dans des genres de niche et est intrinsèquement plus juste. Ils accusent les grandes étiquettes de bloquer le mouvement.

Soundcloud est devenu le premier service de streaming à introduire des paiements «centrés sur l’utilisateur» ce mois-ci, mais uniquement pour les 100 000 artistes indépendants qui monétisent directement via son site.

