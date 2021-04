Spotify lance «Car Thing», son propre lecteur de musique intelligent pour la voiture

Le premier appareil de Spotify est un lecteur de voiture intelligente.

Spotify vous n’êtes pas satisfait d’avoir le service de streaming musical le plus populaire au monde. Désormais, l’entreprise a décidé de se lancer dans le domaine de matériel avec votre premier appareil, un lecteur intelligent destiné à être utilisé dans la voiture.

Spotify « Car Thing » est un petit appareil avec l’assistant vocal intégré Hey Spotify, qui comprend un boutons d’affichage et de commande qui permettent, par exemple augmenter ou baisser le volume de la musique.

Spotify offrira gratuitement Car Thing à certains utilisateurs premium

L’entreprise elle-même a confirmé que, même si son intention n’est pas de prendre un virage à 180 degrés et se concentrer sur le matériel uniquement et exclusivement. Cependant, ils expliquent avoir vu un trou dans le marché que « Car Thing » pourrait parfaitement se remplir.

Le lecteur intelligent permet lire de la musique et des podcasts de Spotify dans la voiture de manière beaucoup plus rapide et plus simple.

Travailler, Car Thing doit être connecté au système d’infodivertissement de la voiture via Bluetooth pour effectuer le transfert de données, et l’option est donnée à utilisez la connexion Bluetooth ou voiture AUX / USB pour connecter Car Thing au système audio. Il faut mentionner que l’appareil n’inclut pas de haut-parleur.

Ce qu’il comprend est un écran tactile à partir duquel contrôler la lecture de la musique, offrant la possibilité de parcourir les listes de lecture, les albums et les discographies des artistes Spotify. De plus, il a un cadran physique avec lequel changer le volume.

Pour utiliser Car Thing, vous avez besoin avoir un abonnement Spotify premium. De cette façon, il sera possible d’utiliser l’assistant vocal Hey Spotify qui répond à nos commandes vocales avec des actions prédéfinies.

le Le prix de Spotify Car Thing est de 79,99 €. Cependant, la société a confirmé qu’elle offrirait l’appareil gratuitement pour un nombre limité d’utilisateurs de Spotify Premium aux États-Unis.

Pour l’instant, on ne sait pas si le premier appareil Spotify finira par atterrir dans le reste des régions, ou s’il sera exclusivement destiné au marché américain. Tout dépendra, j’en ai peur, de la qualité de la réception des premiers utilisateurs.

Rubriques connexes: Applications, Spotify, Technologie

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂