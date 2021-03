Spotify ‘La dernière artiste américaine de RADAR en rouge augmente le volume avant la sortie de son premier album – Spotify

Marie Ulven, l’auteure-compositrice-interprète norvégienne de 22 ans plus connue sous le nom de fille en rouge, promenait sa chienne Luna dans son quartier d’Oslo lorsqu’un groupe d’adolescentes a commencé à lui chanter. Marie a commencé à danser tout en continuant à marcher – ils chantaient sa chanson de 2018 «Je veux être ta petite amie», l’un de ses deux morceaux remarquables qui ont maintenant accumulé plus de 150 millions de streams sur Spotify. « Je suis amoureux de vous! » l’un a appelé.

Depuis la sortie de «Je veux être ta petite amie» et «Nous sommes tombés amoureux en octobre», Girl in Red a continué à sortir des morceaux mélodiques et rêveurs sur la santé mentale et la romance à un rythme rapide, avec plusieurs singles et deux EP sur le deux dernières années. Les fans ont afflué vers son profil Spotify via les médias sociaux, où elle est devenue une sorte d’icône queer. Sa musique a atterri sur plusieurs listes de lecture Spotify, y compris Lorem, Pop de chambre, Nouvelle musique vendredi, et Dehors maintenant. Et maintenant, en tant que cinquième de Spotify Artiste US RADAR, girl in red sera également découvrable par de nouveaux fans grâce au programme d’artistes émergents à travers le monde et les genres.

Spotify a créé RADAR pour aider les artistes à toutes les étapes de leur carrière à utiliser la force de notre plateforme pour approfondir les liens avec leur public. En tant que dernier artiste RADAR de Spotify, Girl in Red figurera dans la liste de lecture RADAR, créera un enregistrement Spotify Singles et publiera un mini-documentaire biographique à venir. Elle recevra également un soutien promotionnel pour ses prochaines sorties, y compris les panneaux d’affichage d’aujourd’hui à New York et à Oslo, ainsi qu’une suite complète de marketing et de promotion sociale.

«Nous avons suivi de près l’ascension régulière de Girl in Red au cours des dernières années – elle a construit une communauté soudée de fans dévoués d’une manière remarquablement organique, basée sur son écriture de chansons assurée et ses paroles profondément personnelles – le tout en tant qu’indépendant. artiste », déclare Ned Monahan, responsable de Spotify Global Hits. «Nous sommes plus que ravis de son premier long métrage et nous sommes impatients de l’aider dans son ascension mondiale via RADAR.»

Le projecteur RADAR de la fille en rouge arrive à un moment opportun. Comme elle l’a annoncé aujourd’hui, la fille en rouge sortira sa première album studio complet, si je pouvais faire que ça se taise, le 30 avril. Après plusieurs années de production en chambre, l’auteur-compositeur attend avec impatience les débuts d’une carrière musicale de longue date. «J’ai eu une petite prise de conscience en faisant ce disque. J’ai juste gagné tellement de respect pour les gens qui ont sorti leur huitième album studio. Je veux être comme cet artiste – un jour – qui a huit disques parce qu’ils adorent faire de la musique.

Pour mémoire a rattrapé Marie après une journée bien remplie au cours de laquelle elle a revu le clip de son dernier single (et FINNÉES collaboration), « Sérotonine. » Lisez la suite pour entendre ses réflexions sur le rap, la couverture Maggie Rogers pour le programme Studio Oyster de Spotify et Spotify Canvases.