Spotify invite les fans au terrain de jeu K-pop avec un nouvel album amélioré de TWICE – Spotify

Ce n’est un secret pour personne que la K-pop est prendre le monde d’assaut, et en ce qui concerne la nouvelle musique et le contenu exclusif, les fans du monde entier ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. C’est pourquoi Spotify collabore avec un groupe de neuf filles À DEUX REPRISES de lancer un nouvel album amélioré pour soutenir Goût d’amour, leur dernière sortie.

TWICE présente Taste of Love, l’album amélioré propose un terrain de jeu coloré de vidéos et d’audio captivants qui accompagnent les six nouvelles chansons du groupe. Sur Spotify, les auditeurs peuvent trouver du contenu exclusif comme des explications piste par piste, des commentaires écrits personnels sur chaque chanson et des vidéos exclusives mettant en vedette TWICE. Les fans peuvent regarder comme Jihyo fait une assiette de s’mores et Momo parfait un cocktail sans alcool rafraîchissant. Ils entendront aussi des secrets de Dahyunle journal des journées de stage de et apprenez de Mina alors qu’elle leur montre comment prendre le selfie parfait.

« Nous sommes ravis que TWICE ait collaboré avec nous sur cet album amélioré, pas seulement pour ONCE [the name of TWICE’s fandom], mais aussi pour les nouveaux fans de ce groupe incroyable », dit Kossy Ng, Head of Music, Asia chez Spotify. « Les albums améliorés permettent aux fans de se connecter avec les artistes d’une manière plus profonde et plus engageante, et ils donnent aux artistes un moyen d’immerger les fans dans l’inspiration, les histoires et la créativité derrière leur art. »

Prêt à écouter le mélange de mélodies bossa-nova, hip-hop, disco et dance de l’album tout en écoutant davantage le groupe ? Vérifier TWICE présente Taste of Love, l’album amélioré.