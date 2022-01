Spotify introduit une nouvelle politique en réponse à la controverse de Joe Rogan.

Cela a conduit des musiciens comme Neil Young, Joni Mitchell et le guitariste de Bruce Springsteen Nils Lofgren à demander au service de streaming de supprimer leurs albums et leurs morceaux.

Le PDG Daniel Ek a écrit: « Vous avez eu beaucoup de questions ces derniers jours sur nos politiques de plateforme et les lignes que nous avons tracées entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

« Nous avons lancé une variété de ressources éducatives et de campagnes de sensibilisation et nous avons développé et promu un centre d’information mondial sur le COVID-19.

« Nous avons fait don d’un inventaire publicitaire à diverses organisations pour la sensibilisation aux vaccins, des fonds à l’Organisation mondiale de la santé et à COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) pour accroître l’équité en matière de vaccins et soutenu la campagne de collecte de fonds Go Give One.