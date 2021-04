Spotify inaugure une nouvelle ère de monétisation de podcasts avec de nouveaux outils pour tous les créateurs – Spotify

De plus en plus de créateurs apportent leurs podcasts et émissions sur Spotify. Avec 345 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, il existe une énorme opportunité pour tous ces créateurs de monétiser leur travail – et nous pensons qu’il doit y avoir une variété d’options parmi lesquelles choisir pour le faire.

À Diffuser sur, nous avons partagé que nous lancerions plus de choix pour la monétisation des podcasts: une solution native sur Spotify pour alimenter les abonnements de podcasts payants et l’activation de créateurs indépendants dans le cadre du Spotify Audience Network. Aujourd’hui commence le déploiement de nos options de monétisation pour tous les créateurs: avec les abonnements payants, la plate-forme Open Access de Spotify et l’intégration de créateurs indépendants dans notre réseau d’audience Spotify.

Plateforme d’abonnement payant

Aujourd’hui, nous déployons une plate-forme d’abonnement payant pour les podcasteurs qui leur donne des revenus maximisés, une large portée et une visibilité. Le programme commence à être déployé aux États-Unis aujourd’hui et se développera à l’international dans les mois à venir.

Cette fonctionnalité sera disponible pour les créateurs via Anchor, permettant aux podcasteurs de marquer des épisodes comme étant réservés aux abonnés et de les publier sur Spotify et d’autres plates-formes d’écoute de podcast. Pendant les deux prochaines années, ce programme sera gratuit pour le créateur, ce qui signifie que les créateurs participants recevront 100% de leurs revenus d’abonnés (hors frais de transaction de paiement). À partir de 2023, nous prévoyons d’introduire des frais compétitifs de 5% pour l’accès à cet outil.

En permettant une large distribution de contenu réservé aux abonnés, notre objectif est d’aider les podcasteurs à maximiser leurs audiences d’abonnement et à les développer à partir de leurs bases d’auditeurs existantes. Dans Spotify, ce contenu sera consultable et détectable comme tout autre épisode de podcast.

Le premier groupe de créateurs participants comprend 12 podcasteurs indépendants qui sont tous particulièrement bien placés pour réussir à tirer des revenus significatifs de leur public. Ces créateurs publieront du contenu bonus réservé aux abonnés dans leurs flux de podcast existants. À partir de maintenant, nous allons également commencer à accepter les soumissions de notre liste d’attente, élargissant ainsi le programme à davantage de créateurs et au reste du monde au cours des prochains mois.

Nous dévoilons également une collaboration avec NPR dans laquelle ils publieront une sélection de leurs émissions sans sponsor pour les abonnés payants. Cinq spectacles seront disponibles à partir du 4 mai—Comment j’ai construit ça avec Guy Raz, Onde courte, Ça a été une minute avec Sam Sanders, Commutateur de code, et Planet Money– avec d’autres à venir dans les semaines à venir. Recherchez les émissions NPR marquées comme « Plus » (par exemple, Planet Money Plus) pour vous abonner au contenu sans sponsor de NPR et soutenir les émissions que vous aimez.

Les auditeurs peuvent s’attendre à une expérience d’écoute Spotify fluide. Ce contenu réservé aux abonnés sera entièrement consultable et détectable dans l’application Spotify, et apparaîtra même dans le flux principal d’une émission – les émissions seront marquées d’une icône de verrouillage sur le bouton de lecture. Les auditeurs pourront s’accorder en sachant que leurs abonnements vont directement aux podcasteurs qu’ils aiment, ce qui donne aux créateurs indépendants une source de revenus selon leurs propres conditions.

Plateforme Spotify Open Access (OAP)

Êtes-vous un créateur ou un éditeur qui a des abonnés ailleurs? Nous travaillons également sur une technologie qui permettra à vos auditeurs d’entendre votre contenu sur Spotify en utilisant votre système de connexion existant. Cela donne aux créateurs ayant des bases d’abonnés existantes la possibilité de fournir du contenu payant à leurs audiences payantes existantes à l’aide de Spotify, en conservant un contrôle direct sur la relation.

Restez à l’écoute: nous testons actuellement la technologie et nous aurons plus à partager dans les mois à venir sur les partenaires et les fonctionnalités.

Réseau d’audience Spotify

À Stream On, nous avons annoncé le Spotify Audience Network (SPAN) – un marché publicitaire audio unique en son genre sur lequel les annonceurs de toutes tailles pourront se connecter avec des auditeurs consommant une large gamme de contenus. Nous avons déjà déverrouillé l’inventaire des éditeurs Megaphone via le réseau et à partir du 1er mai, nous commencerons à ouvrir SPAN pour sélectionner des créateurs indépendants utilisant Anchor, afin que davantage de personnes puissent avoir accès à cet outil unique.

Nous pensons que cette technologie permettra à plus de créateurs de générer des revenus significatifs à partir de leurs podcasts en offrant une bien meilleure valeur aux annonceurs que les solutions publicitaires de podcast existantes qui utilisent RSS. Cela apportera finalement plus de dollars (et des dépenses plus efficaces) dans l’espace, au profit des créateurs qui choisissent de monétiser par la publicité.

Envie d’en savoir plus? Consultez le blog d’Anchor pour en savoir plus sur le fonctionnement du programme d’abonnement payant pour les créateurs.