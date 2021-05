Spotify franchit une nouvelle étape pour devenir le roi des podcasts: ajoutez des transcriptions automatiques à lire au lieu d’écouter

La Le gros pari de Spotify ces dernières années a été sur les podcasts. La plateforme de streaming musical est plutôt une plateforme de streaming audio, avec l’arrivée et la pertinence des podcasts. Dans un effort pour conquérir plus de marché, Spotify a annoncé de nouvelles fonctionnalités, telles que la transcription automatique d’épisodes de podcast.





La société a annoncé ces dernières heures un total de trois fonctions d’accessibilité pour son application mobile. Parmi ces fonctions, la plus remarquable de toutes est peut-être la inclusion de relevés de notes automatiques. En gros, cela signifie convertir les conversations d’épisodes de podcast en texte.

Spotify dit que dans les prochaines semaines la transcription arrivera sous la forme d’une version bêta limitée. Cela se produira en premier dans les épisodes de vos podcasts exclusifs et originaux. Plus tard et si tout se passe comme prévu, ils disent qu’à l’avenir, ils incluront la transcription de tous les podcasts sur leur plateforme.

La transcription de podcast est un fonction principalement destinée aux malentendants. Il est parfait pour les sourds et les personnes ayant des problèmes d’accessibilité pour profiter du contenu des podcasts. Cependant, cela peut également être utile pour d’autres utilisateurs s’ils veulent savoir quelque chose sur un épisode sans l’écouter ou s’ils veulent passer à une partie spécifique de la conversation. En cliquant sur n’importe quelle phrase, la lecture va à cet endroit.

En quête d’être une référence en podcast

Maintenant que la fonctionnalité a été annoncée, il reste à voir à quel point ces transcriptions automatisées sont bonnes. Il sera également intéressant de voir à quelle vitesse les transcriptions seront disponibles une fois les nouveaux épisodes publiés. D’un autre côté et peut-être plus important encore, quand la fonctionnalité atteindra tous les podcasts de la plate-forme.

Ce dernier est particulièrement pertinent car il est une fonctionnalité qui peut différencier Spotify des autres plates-formes. Ils ne sont pas les premiers à transcrire automatiquement les podcasts, mais ce sont les plus gros. C’est une fonctionnalité qui peut inciter davantage de personnes à décider d’utiliser Spotify pour écouter des podcasts, et c’est une fonctionnalité qui peut également tuer des applications et des services de podcast moins importants.

Basé sur des podcasts exclusifs, avec un contenu original, via l’achat d’outils et avec de nouvelles fonctions comme celle-ci, Spotify devient le géant du podcast. Votre arme? Soyez du côté des créateurs plus que quiconque.

Plus d’informations | Spotify