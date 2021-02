Spotify étend sa présence internationale, apportant l’audio à plus de 80 nouveaux marchés – Spotify

Dans le cadre de notre engagement continu à créer un écosystème audio véritablement sans frontières – reliant les créateurs, les auditeurs et le contenu –Spotify se lance dans une expansion radicale qui introduira le service d’abonnement au streaming audio le plus populaire au monde, disponible à plus d’un milliard de personnes sur plus de 80 nouveaux marchés à travers le monde, et ajoutera 36 langues à notre plateforme. Ces mouvements représentent la plus large expansion du marché de Spotify à ce jour.

Comme nous l’avons partagé aujourd’hui Diffuser sur événement, cette expansion aidera à garantir que les sons et les histoires qui étaient autrefois restés locaux puissent atteindre un public mondial.

Notre engagement envers les artistes et auditeurs internationaux est inébranlable. En étroite collaboration avec les créateurs et partenaires locaux, nous vous proposerons un Spotify une expérience qui répond aux besoins uniques de chaque marché, avec des traductions linguistiques à l’échelle et des formats de paiement spécialisés. Ces plus de 80 marchés représentent plus d’un milliard de personnes, des auditeurs potentiels de Spotify qui n’ont pas encore exploité la puissance de notre plate-forme.

Les riches cultures musicales existantes dans chacun de ces marchés pourront désormais atteindre Spotify audience mondiale. Toute cette énergie musicale inexploitée et l’accès à nos outils de création innovants aideront les artistes à atteindre de nouveaux sommets et leur donneront les moyens de transformer leur passion en profession.

De plus, donner à nos artistes une plateforme mondiale va de pair avec l’offre d’un catalogue inégalé pour nos auditeurs. Alors que nous pénétrons de nouveaux marchés, nous accélérerons la découverte de plus de genres comme K-Pop, reggaeton, et Amapiano qui ont gagné une place dans l’arène musicale mondiale.

En atteignant encore plus de pays en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe et en Amérique latine, nous donnons à des millions de nouveaux créateurs l’opportunité de créer, de découvrir et de se bâtir une carrière dans la création audio – et en donnant à un milliard de nouveaux fans l’opportunité pour l’entendre. Découvrez où nous allons en premier dans l’infographie ci-dessous.

Dans chaque nouveau marché, nous travaillerons avec des créateurs et partenaires locaux pour élargir nos offres musicales et offrir une expérience Spotify qui répond aux besoins uniques de chaque marché. Au fil du temps, l’entreprise vise à introduire les offres suivantes dans chaque région:

Des plans: Les plans gratuits et Premium seront disponibles sur tous les marchés. Sur certains marchés, Spotify proposera des options de forfait individuel, familial, duo et étudiant. *

Expérience utilisateur: Les auditeurs pourront sélectionner et rechercher dans le catalogue mondial de Spotify lors de l’utilisation du produit, offrant une expérience personnalisée dès le premier jour. L’écran d’accueil affichera une programmation de playlist personnalisée pour les nouveaux auditeurs. Les pages de navigation et de recherche présenteront des centres de contenu mondiaux et s’adapteront au marché local et aux goûts de l’auditeur au fur et à mesure qu’il utilisera le service.

Catalogue de musique: Lors de son lancement, Spotify proposera son catalogue mondial complet sur ces nouveaux marchés. La société travaillera en permanence avec les titulaires de droits et partenaires locaux pour élargir son catalogue afin d’inclure davantage d’offres locales.

Podcasts: Dans la majorité de ces marchés, Spotify lancera son catalogue de podcasts complet. * Pour les autres, il travaillera en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour introduire plus de podcasts de son catalogue, ainsi que la plate-forme de création propriétaire de Spotify, Anchor.

Plateformes: Lors du lancement, l’expérience Spotify sera disponible sur Mobile et Desktop Web Player. * Semblable à d’autres fonctionnalités, la société travaillera avec des partenaires pour introduire Spotify sur plus de plates-formes, y compris la télévision, les haut-parleurs, les appareils portables et la voiture dans les mois à venir.

Nouveaux marchés

Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Tchad, Comores, Côte d’Ivoire, Curaçao, Djibouti, Dominique, Guinée équatoriale, Eswatini, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Lesotho, Libéria, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Îles Marshall, Mauritanie, Maurice, Micronésie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Samoa, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe , Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Îles Salomon, Sri Lanka, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Tanzanie, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Ouganda , Ouzbékistan, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe.

*Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Consultez les directives locales pour les offres dans votre région.