Spotify et Ava DuVernay s’associent ARRAY pour produire des podcasts scriptés et non scriptés – Spotify

Cinéaste primé Ava DuVernay est surtout connu pour ses films biopiques, documentaires et de fiction et séries télévisées percutants comme Selma, 13e, et Reine Sucre. À partir d’aujourd’hui, DuVernay apportera également des histoires importantes dans un format différent – audio – dans le cadre d’un nouveau partenariat pluriannuel avec Spotify. Ensemble, Spotify et DuVernay produiront une programmation audio originale scénarisée et non scénarisée exclusive par le biais d’ARRAY, le collectif d’arts multiplateformes et d’impact social de DuVernay dédié au changement narratif.

«Reconnaissant le pouvoir indéniable de la voix et du son, je suis ravi d’étendre la narration d’ARRAY au domaine des podcasts», a déclaré DuVernay. «L’opportunité de travailler avec Lydia Polgreen et son équipe passionnée nous a amenés à Spotify en tant que foyer de nos récits audio, et nous ne pourrions être plus excités de commencer ce nouveau voyage créatif.»

Dans le cadre de ce partenariat exclusif, ARRAY apportera de nouvelles histoires aux 144 millions d’abonnés Premium de Spotify et à plus de 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels à travers le monde, amplifiant une variété de voix et de perspectives grâce au podcasting.

«Le partenariat de Spotify avec ARRAY poursuit notre engagement à intégrer les voix les plus puissantes et les plus créatives du monde dans le podcasting», déclare le directeur des activités de contenu et de publicité de Spotify Aube Ostroff. «Ava DuVernay et son équipe chez ARRAY offriront une perspective singulière sur la narration audio. Nous attendons avec impatience que les auditeurs de Spotify entendent parler des créateurs exceptionnels qu’elle élèvera en tirant parti de notre plateforme mondiale.

ARRAY s’associera au studio Gimlet de Spotify sur un certain nombre de podcasts narratifs scénarisés et non scénarisés supervisés par le président d’ARRAY Filmworks Sarah Bremner.

«Ava DuVernay et son équipe d’ARRAY sont à l’avant-garde pour raconter des histoires percutantes sur les problèmes les plus urgents de notre temps», déclare Lydia Polgreen, Directeur général de Gimlet. «Nous sommes ravis de donner vie à leur passion pour élever des voix oubliées et négligées dans l’audio.»

Restez à l’écoute pour les prochains titres de podcast ARRAY-Spotify exclusifs, qui seront disponibles gratuitement sur Spotify.