Spotify down, services intermittents pour l’application de musique en streaming

Pour certains utilisateurs de Spotify celle d’aujourd’hui est devenue de force un début de matinée sans musique ni podcast que celle d’aujourd’hui, mercredi 16 décembre. Le service d’écoute en streaming est affecté par problèmes de hoquet qui affectent un nombre non négligeable d’utilisateurs. En réalité, de nombreux abonnés et ceux qui utilisent Spotify dans sa version gratuite ne rencontrent pas d’inconvénients avec le portail, mais dans les dernières minutes, les rapports ont largement dépassé le niveau de garde à la fois sur les réseaux sociaux et sur le portail Downdetector.com.

Les problèmes rencontrés

Les premiers problèmes d’accès à Spotify ont été enregistrés peu après 9 heures du matin et ils concernent tous l’aspect principal du service, à savoir diffusion de musique et de podcasts hébergé. Selon le portail downdetector.com, certains utilisateurs ont signalé des problèmes dans une moindre mesure en accédant à l’application et en utilisant le site, mais la fréquence inférieure de ces inconforts peut être dictée par le fait que la plupart des gens utilisent toujours Spotify depuis l’application pour smartphone et après s’être déjà connectés.

Les reportages sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les rapports et les débordements d’utilisateurs frustrés par la situation n’ont pas tardé à s’accumuler, immédiatement rassemblés – notamment sur Twitter – dans le hashtag #spotifydown. Parmi les expériences trouvées, certains utilisateurs Prime ils ont déclaré ne pas pouvoir écouter les chansons de leur choix, mais ne peuvent que souffrir les playlists proposées par l’application au format shuffle comme cela arrive pour les utilisateurs gratuits; dans une tentative de se ré-authentifier auprès du service, ils se sont ensuite trouvés bloqué.

Inconforts dans toute l’Europe

La carte de rapport générée automatiquement par Downdetector.com parle d’un mauvais service subi par les utilisateurs de tout le vieux continent – du Portugal vers la Russie et de l’Italie vers la Norvège. Cependant, le plus grand nombre de rapports provient d’Europe centrale. Spotify ne s’est pas encore exprimé sur les causes du problème, mais il est possible que cela ne se produise pas: le pic des rapports a déjà été atteint dans les dernières minutes et à ce moment – après environ une heure des premiers inconvénients rencontrés – la situation est de retour presque à la normale.