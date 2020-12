Spotify devrait être lancé en Corée du Sud au premier semestre 2021 – Spotify

Depuis que Spotify a lancé sa première liste de lecture K-Pop en 2014, les auditeurs ont diffusé plus de 180 milliards de minutes du genre et ajouté des pistes K-Pop à plus de 120 millions de listes de lecture. Au cours des six dernières années, la part d’écoute K-Pop sur Spotify a même augmenté de plus de 2000%– c’est beaucoup d’excitation pour tout ce qui concerne la K-Pop. Bientôt, nous dirons «Annyeong haseyo» ou «bonjour» à la maison du genre comme Spotify sera lancé en Corée du Sud au premier semestre 2021.

Lancement en Corée du Sud donnera aux auditeurs coréens accès à plus de 60 millions de titres et à plus de 4 milliards de listes de lecture, et permettra aux artistes coréens d’atteindre leurs fans de musique locaux et Les 320 millions d’auditeurs de Spotify dans le monde. Il mettra également en relation des auditeurs coréens avec des artistes et de la musique du monde entier.

«Nous sommes ravis de notre lancement prochain en Corée du Sud, un marché reconnu comme un épicentre de l’innovation musicale, culturelle et technologique», déclare Alex Norström, Chief Freemium Business Officer de Spotify. «Spotify est partenaire de l’industrie musicale coréenne depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes fiers d’avoir participé à l’histoire mondiale de la K-pop, présentant le genre sur notre plateforme et permettant sa découverte dans le monde entier, de l’Asie aux États-Unis, en passant par l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient. Nous sommes impatients de travailler avec nos précieux partenaires locaux pour découvrir davantage d’artistes coréens et les mettre en contact avec des fans en Corée du Sud et dans le monde entier.

Comme l’un des principaux marchés de la musique à la croissance la plus rapide au monde * et te sixième marché mondial de la musique, ** La Corée du Sud est la clé pour Spotify dans notre mission de donnant à un million d’artistes l’opportunité de vivre de leur art et à des milliards de fans l’opportunité d’en profiter et de s’en inspirer. Spotify veut aider à accélérer la croissance de tout l’écosystème de diffusion de musique en Corée, au profit des artistes, des labels, des distributeurs et des fans.

Aujourd’hui, notre hub de genre K-pop comprend un large éventail de musique coréenne, y compris la K-pop, le hip-hop, l’indie, l’OST, le R&B et plus, ainsi que «RADAR Korea», une liste de lecture révélant de nouvelles découvertes de musique K fait partie du programme mondial d’artistes émergents de Spotify. Le hub est localisé dans plus de 64 pays, y compris la Russie, l’Inde, le Brésil et les Émirats arabes unis.

Connectez-vous à K-Pop Daebak pour découvrir certains des succès les plus populaires de la K-Pop et cherchez plus d’informations sur le lancement au premier semestre 2021.

* Selon IFPI

** Selon IFPI