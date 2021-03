Spotify déploie 36 nouvelles langues sur mobile – Spotify

Au cours du mois dernier Diffuser sur un événement, Spotify a partagé une grande nouvelle: notre plan d’extension à 80+ nouveaux marchés. Mais ce n’est pas tout. Nous avons également annoncé que le service serait bientôt disponible dans 36 nouvelles langues, portant le total de la plate-forme à 62 langues. Cette mise à jour, qui rendra Spotify plus accessiblee pour les orateurs de ces langues supplémentaires dans le monde, va de pair avec notre engagement à construire un écosystème audio véritablement sans frontières.

Les nouvelles langues sont déjà disponibles sur la plate-forme Web et commenceront aujourd’hui à être déployées sur l’application mobile. L’expansion apporte ce qui suit à Spotify: afrikaans, amharique, azerbaïdjanais, bengali, bhojpuri, bulgare, chinois simplifié, croate, danois, estonien, philippin, gujarati, hindi, islandais, kannada, letton, lituanien, malayalam, marathi, népalais, norvégien , Odia, persan, portugais pour le Portugal, punjabi oriental, pendjabi occidental, roumain, serbe, slovaque, slovène, swahili, tamoul, télougou, ukrainien, ourdou et zoulou.

Ces expansions du marché et de la langue nous permettent d’interagir avec plus d’auditeurs, dans plus d’endroits, dans plus de langues. En touchant plus de personnes, nous donnons à des millions de nouveaux créateurs la possibilité de se bâtir une carrière, tout en connectant les créateurs existants avec de nouveaux publics.