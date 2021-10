Spotify de Shane Dawson a été piraté et une chanson intitulée  » I F —ed My Cat  » a été publiée sur son compte

En 2015, Shane a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec son chat sur un podcast.

Le compte Spotify de Shane Dawson a été piraté et une chanson intitulée « I Fucked My Cat » y a été téléchargée.

ICYMI – et si oui, chanceux – il y a eu une grande controverse autour du YouTuber et de son chat depuis des années. En 2019, un extrait d’un ancien Shane et ses amis podcast de 2015 est devenu viral. Dans le clip, Shane affirme avoir abusé sexuellement de son chat. « Une fois, j’ai couché mon chat sur le dos et j’ai ouvert ses petites cuisses de poulet… et j’étais comme si je lui tapais sur le ventre, ce n’est pas bizarre », a déclaré Shane.

« Et puis j’ai bossé et j’ai bossé et j’ai bossé et j’ai continué et j’ai continué et je suis tombé sur le chat. J’étais comme ma première expérience sexuelle et j’avais 19 ans. » Shane a ensuite nié avoir eu une activité sexuelle avec son chat et a déclaré que c’était une mauvaise blague.

Spotify de Shane Dawson a été piraté et une chanson intitulée « I Fucked My Cat » a été publiée sur son compte. Photo : Shane Dawson via YouTube, Spotify

Eh bien, le drame félin est maintenant revenu hanter Shane. Sur Spotify, la chanson ‘I Fucked My Cat’ est soudainement apparue sous les sorties de Shane en 2021. La chanson décrit se sentir comme Shane alors que le chanteur veut aussi avoir des relations sexuelles avec leur chat parce que « son cul est si gros ». Vous pouvez l’écouter ici.

Les artistes de la piste sont répertoriés comme Shane Dawson, Lil Radio, Chase 1738, GodlyPTG et Diprose. Une parole dit: « Je vais baiser mon chat comme Shane Dawson l’a fait / Je vais battre cette chatte, ouais, mets-la dans ses fesses, ouais / Je vais mettre toute ma bite dans ce chat. » Euh… LA PRISON.

Lil Radio a confirmé qu’ils avaient piraté le compte Spotify de Shane sur Instagram, partageant une capture d’écran d’une publication Instagram sur la chanson avec la légende : « Nous l’avons fait » et marquant les autres artistes figurant sur la piste. Lil Radio a également partagé une vidéo du drame YouTuber Keemstar discutant de la chanson et se faisant pirater. Lil Radio a ensuite affirmé qu’il était celui qui avait piraté Keemstar.

Shane Dawson et son chat Cheeto. Photo : @shanedawson via Instagram

La chanson est toujours sur Spotify mais Shane semble l’avoir supprimée de ses versions Spotify. Il n’a pas encore commenté le piratage, mais nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

