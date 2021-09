Spotify contre YouTube Premium : avantages et inconvénients des deux plateformes

À l’ère des abonnements aux applications et aux plateformes, il y en a deux qui se démarquent parmi ceux qui choisissent d’écouter de la musique ou des podcasts. Quelles sont les principales différences entre Spotify et YouTube Premium.

C `est vrai que Spotify Il semble que ce soit l’application par excellence pour penser à consommer des podcasts ou de la musique sans avoir à se brancher sur une radio. De moins en moins de modèles de téléphones portables sont livrés avec des applications pour écouter la radio, dont le format a commencé à se tourner vers la transmission via le streaming et la vidéo sur des plateformes telles que Youtube et Tic. Mais Youtube Ce n’est pas seulement de la vidéo et il a également un plan d’abonnement pour ceux qui choisissent d’écouter de la musique à tout moment.

Il n’y a rien de plus agaçant que la publicité qui s’immisce au milieu de la lecture d’un album de les Beatles ou le groupe qui est de préférence. Cela se produit à la fois pour ceux qui écoutent de la musique à travers Spotify comme avec Youtube et ne le faites pas avec un compte payant. Mais ici, le premier point ressort en faveur de Youtube: une brancher aussi simple que le bloqueur de publicités suffisamment pour que les heures de contenu diffusées ne soient jamais interrompues par une publicité, ce qui Spotify il se produit généralement toutes les demi-heures, la plupart du temps pour vous suggérer d’embaucher le plan prime.

L’interface YouTube et Spotify

En ce qui concerne l’interface, les deux plates-formes sont similaires et confortables à jouer et à rechercher notre musique préférée. La différence réside dans le lieu d’où il est entendu, puisque Spotify fonctionne en arrière-plan et avec l’écran du téléphone portable verrouillé, mais la version gratuite de Youtube ne propose pas cela. Il faut payer musique Youtube ou YouTube Premium, qui inclut la version musicale, afin d’économiser la batterie de la même manière qu’avec Spotify.

L’algorithme et les recherches sur YouTube et Spotify

Il existe également des différences concernant leurs moteurs de recherche et les algorithmes de découverte de nouvelles musiques. Du côté de Spotify Il est nécessaire d’écrire le genre, le titre de la chanson ou du groupe pour commencer à écouter, à la fois les disques complets et les listes de lecture créés par d’autres utilisateurs, ainsi vous pouvez être sûr que l’algorithme reproduira une musique similaire à celle que nous avons initialement choisie, afin pour découvrir de nouveaux groupes.

Ce dernier était quelque chose qui s’est passé avec Youtube mais il n’est plus produit de manière aussi courante et la plateforme navigue généralement entre les mêmes chansons que nous reproduisons plusieurs fois. À sa faveur, Youtube vous permet de rechercher des chansons par paroles ou une simple description de leur vidéo. Inutile de dire que la plateforme a également l’avantage de pouvoir profiter des clips vidéo de nos groupes préférés avec pratiquement toutes les chansons qui apparaissent dans le catalogue.