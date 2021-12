Spotify : ce sont les artistes les plus écoutés au Mexique en 2021

PRESONUS STUDIO 68C

Des outils de production puissants et flexibles. La qualité sonore étonnante due à quatre des célèbres préamplis micro analogiques XMAX PreSonus plus des fonctions professionnelles de mesure de niveau et d’écoute de contrôle rendent la Studio 68c idéale pour les petites productions, les artistes électroniques et les groupes qui s’enregistrent eux-mêmes. Deux sorties stéréo apportent plusieurs options de production du son. Un puissant ampli casque avec commutation A/B vous permet d'écouter l'un des deux mixages, ce qui est idéal pour les prestations en direct. Avec une licence de Studio One Artist offerte à l’enregistrement du produit, la Studio 68c est une centrale de production audio prête à l'emploi. Son de qualité supérieure. La Studio 68c fonctionne jusqu'en 192 kHz pour enregistrer et mixer en ultra-haute définition. Des convertisseurs de haute qualité sur chaque entrée et sortie et quatre préamplis micro XMAX PreSonus de niveau professionnel vous permettent de capturer les harmoniques musicales les plus complexes de façon douce et naturelle, sans distorsion audible. Les préamplis micro XMAX sont réputés dans le monde entier pour leur capacité à fournir une réserve de niveau incroyable, des graves profonds, des aigus doux et un son global plus riche pour que vous puissiez entendre chaque souffle, chaque transitoire, et le moindre détail de vos enregistrements. Fourni avec un logiciel d'enregistrement de top niveau. Intégrée de manière transparente au logiciel de production musicale PreSonus Studio One Artist fourni, l’interface Studio 68c fonctionne néanmoins avec pratiquement tous les logiciels d'enregistrement pour macOS et Windows. D’apprentissage facile, Studio One vous laisse composer, enregistrer et produire sans être dérangé par les outils ni bloqué par les limitations de pistes. Besoin d'une nouvelle boucle ou d’un sample pour votre dernière production ? Studio One vous permet de parcourir, d’écouter et d'acheter de nouveaux contenus directement depuis votre environnement de production. Caractéristiques : - Résolution : 24 bits/192 kHz - 2 entrées combo en façade Micro / Ligne / Instrument (XLR/jack) - 2 entrées combo à l'arrière micro/ligne - Alimentation fantôme 48 V - 4 préamplis XMAX L - 2 sorties principales symétriques TRS avec contrôle de niveau en façade - 2 sorties ligne symétriques jack 6,3 mm - Sorties de ligne couplées en courant continu (DC) pour l'envoi de tensions de commande CV/Gate vers le logiciel DAW - Sortie casque stéréo avec commutateur A/B - Indicateurs de niveau à LED (4 entrées, 2 sorties principales) - Entrée et sortie MIDI & S/PDIF via câble épanoui fourni - Monitoring sans latence - Interface alimentée par bus USB - Compatible avec Windows 7, Mac OSX 10.11 ou supérieur et iPad (nécessite un adaptateur Apple iPad Lightning vers USB en option) - Inclus : Studio One Artist, Ableton Live Lite et Studio Magic plug-in bundle, câbles USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A - Dimensions : 229 x 140 x 44 mm - Poids :...