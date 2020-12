Spotify: ce sont les 5 albums les plus écoutés de 2020 | 45S

La pandémie de cette année a sans aucun doute eu un impact sur l’industrie de la musique de différentes manières. Concerts annulés, sorties reportées, des centaines de milliers de personnes à travers le monde appartenant au média ont perdu leur emploi, etc. Pourtant, l’industrie ne s’est pas complètement arrêtée, nous apportant cette année des sorties incroyables qui ont sans aucun doute rendu nos jours de verrouillage encore plus agréables.

Honorer une tradition chaque fin d’année Spotify, la plateforme de distribution musicale la plus populaire sur Internet a révélé quels étaient les albums préférés de ses utilisateurs. De la pop au R&B et de la soul au trap, cette longue liste révèle les goûts de la majorité des gens cette année. Avec vous: Les 5 albums les plus écoutés de l’année.

YHLQMDLG – Bad Bunny

Il ne fait aucun doute que c’était l’année du Portoricain. Aimé par beaucoup, détesté par les autres mais toujours sur toutes les lèvres, cet extraordinaire musicien a réussi à se positionner non seulement comme le propriétaire de l’album le plus écouté de 2020, mais aussi comme l’un des artistes les plus titrés de «l’année de la pandémie». «YHLQMDLG» (Je fais ce que je veux) a surpris tout le monde car il a fait ses débuts en tant que numéro 2 du Billboard 200 aux États-Unis, en plus de positionner 11 de ses 20 chansons sur le Billboard Hot 200 du même pays, devenant ainsi l’artiste latin qui a placé le plus de chansons simultanément dans ledit classement.

Après les heures – The Weeknd

Pop et R&B sont présents. Le Canadien The Weeknd a sorti son quatrième album studio alors qu’il était en lock-out et le garçon l’a tous surpris. Cet album peut être défini avec un seul mot: « Catharsis ». Des paroles chargées de sensations influencées, on l’imagine, par différents épisodes de la vie personnelle du musicien alliés à une esthétique rétro mais sans pour autant devenir un «simple hommage aux années 80»; The Weeknd a trouvé ce juste milieu entre hip hop, trap, pop des années 80 et R&B sans tomber dans la répétition et nous apporter du matériel frais qui marquera sans aucun doute ce que sera sa carrière d’ici dans le futur.

Le saignement d’Hollywood – Post Malone

En troisième lieu, nous trouvons peut-être le plus « bascule » de cette liste. Ragman Post Malone présente Hollywood’s Bleeding, un album très expérimental en termes de son et mature en termes de ce qui est proposé. Après s’être déclaré fan amoureux de Nirvana, Grunge des années 90 et rock en général, Malone nous montre le plus rock star dans des chansons comme ‘Cercles’, sans doute le single le plus réussi de cet album, et ‘Prends ce que tu veux’ où a collaboré avec Travis Scott et « Prince of Darkness » Ozzy Osbourne.

Ligne fine – Harry Styles

Le EX One Direction, Harry Styles, fait cette liste avec son deuxième album studio: ‘Fine ligne». Un album aux influences très éloignées de ce qui se faisait en son temps en tant que membre de One Direction. Pop, soul, funk, sons psychédéliques et même quelques touches de rock composent cet album cohérent. Il ne fait aucun doute que l’homme britannique a mûri dans son son depuis son séjour dans l’un des boys bands les plus réussis du nouveau millénaire. Nous espérons que cela continuera ainsi.

Nostalgie du futur – Dua Lipa

« Revivre les années 80 ». C’est sans aucun doute l’année où de nombreux artistes ont choisi de rechercher des sons de cette époque et de les adapter aux goûts et aux tendances d’aujourd’hui. Cependant, rares sont ceux qui ont obtenu des résultats aussi positifs que Dua Lipa Oui Le weekend. La Britannique a réussi à se positionner comme l’un des artistes les plus importants de l’année, prenant la 5ème place dans le top des albums les plus écoutés de 2020 sur Spotify. «Future Nostalgia» incarne toute cette «nostalgie» (comme son nom l’indique) pour les sons que les légendes ont fait aimer aux artistes Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna, entre autres; et les transforme en montagnes russes de sentiments mitigés transformés en chansons. ‘Léviatation’, ‘Ne commencez pas maintenant’ et ‘Physique‘sont quelques-uns des succès de cet album qui montrent que les sons de cette époque légendaire sont loin de s’éteindre.