Spotify Car Thing: une expérience matérielle pour les «vieilles» voitures qui vous permet de contrôler le service avec votre voix et avec un cadran curieux

Dans les voitures d’un certain âge, la connectivité Bluetooth est moins courante, et pour résoudre cette absence, nous avons des solutions telles que Amazon Echo Auto. À présent Spotify lance Car Thing, une alternative curieuse qui devient la première expérience de l’entreprise dans le domaine du hardware.

Cette « chose pour la voiture » de Spotify permet au conducteur et aux passagers de contrôler Spotify (et uniquement Spotify) sans utiliser le mobile. On peut le faire avec notre voix, mais aussi avec quelques boutons curieux. Le résultat, une sorte de télécommande pour Spotify qui, oui, continue de fonctionner sur notre smartphone.

Spotify donne son Car Thing à certains utilisateurs Premium aux États-Unis.

Le dispositif ne peut pas être acheté pour le moment, et Spotify semble expérimenter avec cet appareil. En fait, il le donne à certains utilisateurs (qui paient les frais de port), et la seule exigence est d’être un abonné Spotify Premium.

Le produit a un écran tactile informatif dans lequel l’interface Spotify est affichée, mais aussi a un bouton et un cadran. Le bouton sert de bouton pour reculer tandis que le cadran permet d’interagir plus facilement avec l’écran du mobile (du moins, théoriquement) et ainsi d’avoir un moyen plus accessible (et cela évite également certaines distractions) lorsqu’il s’agit de contrôler la lecture.

Pour le moment la commande vocale semble avoir certaines limites – La fonction ‘Hey Spotify’ a fait ses débuts il y a quelques jours – et pas aussi avancée que dans d’autres solutions selon ceux qui l’ont essayée sur The Verge, et il n’est pas non plus possible d’utiliser cette solution pour lire de la musique téléchargée sur notre mobile: uniquement pour la musique en streaming qui utilisera notre connexion mobile.

Le produit dispose d’un adaptateur pour la prise allume-cigare de la voiture et n’a pas de batterie interne: il est nécessaire de l’avoir constamment connecté. Cet adaptateur comprend également différents supports pour placer le support dans différentes parties du tableau de bord.

Les responsables de Spotify eux-mêmes soulignent que ce produit « n’est pas orienté pour concurrencer les systèmes de divertissement intégrés dans la voiture », et semble donc destiné à Utilisateurs de Spotify qui sont des propriétaires de voitures plus âgés et n’avait pas de moyen particulièrement pratique de contrôler la lecture.

Plus d’informations | Spotify