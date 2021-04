Spotify Car Thing: Spotify présente un autoradio avec écran tactile

Spotify a présenté le premier matériel interne. La société l’appelle «Car Thing» et la décrit comme un «lecteur intelligent» pour les voitures. Le lecteur avec commande vocale et écran tactile lit le contenu Spotify lors de vos déplacements.

Certains fans américains de Spotify peuvent désormais utiliser Car Thing pour écouter les listes de lecture musicales de la voiture générées par plus de 70 millions d’utilisateurs. Bien que le « Car Thing » ressemble à première vue aux systèmes d’infodivertissement des voitures modernes, il n’est pas destiné à les concurrencer. L’idée principale est de donner aux propriétaires de voitures anciennes un lecteur intelligent pour les chansons Spotify. La société écrit dans un communiqué de presse.

Quatre microphones pour la commande vocale

The Car Thing permet le contrôle de la musique avec la commande « Hey Spotify ». Les utilisateurs peuvent alors demander une chanson, un album, un artiste, une liste de lecture, une station de radio ou un podcast. Il y a quatre microphones sur le dessus pour s’assurer que les commandes vocales sont toujours compréhensibles. Le bouton rotatif a plusieurs fonctions, y compris la sélection de piste, la lecture et la pause et la découverte de contenu.

L’écran tactile montre ce qui est actuellement affiché. Il montre également le contenu de la bibliothèque, les résultats de la recherche vocale et permet le contrôle de la musique. Sur le dessus, il y a des boutons prédéfinis pour les favoris, qui peuvent être librement sélectionnés.

Actuellement disponible uniquement pour certains clients américains

The Car Thing n’est actuellement disponible que sur invitation pour certaines parties intéressées américaines américaines. En retour, l’appareil ne coûte rien sauf les frais de port. Cependant, il nécessite un abonnement Spotify Premium et un smartphone avec une connexion Internet. On ne sait pas si la voiture sera mise en vente ordinaire.