Spotify arrêtera de jouer des albums au hasard grâce à Adele

Adele est enfin de retour avec un nouvel album et son influence commence déjà à s’exercer au-delà de ses compositions ou du style de ses paroles, puisque la plateforme de streaming Spotify a pris en compte une suggestion faite par la chanteuse britannique pour en changer une fonctionnalité automatique qui lit les chansons d’un album de manière aléatoire.

Ce week-end, Spotify a confirmé accepter la demande d’Adele, qui a été faite dans le but que son nouvel album, « 30 », soit entendu comme elle l’avait prévu. « C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution. Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion sur notre playlist pour quelque raison que ce soit », a commenté la chanteuse sur ses réseaux sociaux.

C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’entendions. Merci Spotify pour l’écoute ♥ ️ https://t.co/XWlykhqxAy – Adèle (@Adèle)

21 novembre 2021





Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être entendues comme nous le prévoyons.

« 30 » est le quatrième album studio de la carrière d’Adele, faisant suite à la sortie de « 25 » en 2015. Son arrivée le 19 novembre a été annoncée avec le single « Easy On Me », suivi de « Hold On ». La chanteuse a souligné qu’il s’agissait de son album « le plus sensible et le plus personnel » à ce jour, car à travers lui, elle a canalisé la séparation avec son ex-mari Simon Konecki et le processus de divorce qu’ils ont traversé en 2019.

La demande d’Adele de supprimer la lecture aléatoire automatique de son album (et de tout artiste) est due à son désir de présenter le récit approprié au moment où ses fans entendent ce matériel. L’option de lecture aléatoire dans Spotify est toujours disponible, mais elle n’est plus activée automatiquement lors de la saisie de la liste de lecture.

Adele a réussi à attirer l’attention de ses fans avec une chanson de son nouvel album intitulée « I Drink Wine », qui a révélé lors d’une récente conversation avec Rolling Stone que sa durée d’origine était passée de six à quinze minutes. Cela a dû être réduit à l’insistance de son label.