Spotify anticipe l’arrivée de son propre Clubhouse avec l’achat des créateurs de Locker Room

Depuis l’arrivée de Clubhouse, toutes les applications minimalement sociales ont été mises en œuvre pour s’immerger pleinement dans le monde de l’audio en direct. Telegram a déjà son alternative dans les canaux, Twitter a Spaces et même Instagram a mis son propre système sur la table. C’est maintenant à Spotify, qui vient d’annoncer l’achat de Betty Labs et l’initiation d’un plan de développement d’un espace audio en direct.

Betty Labs est le créateur de Locker Room, une application pour iOS similaire au Clubhouse, mais axé sur le monde du sport. C’est une application dans laquelle les utilisateurs, les athlètes et les analystes peuvent se rencontrer et discuter du sport. Comme Clubhouse, mais toujours plus de niche. Maintenant, l’entreprise fait partie de Spotify et l’entreprise n’hésitera pas à en profiter.

L’audio en direct fait fureur

Le montant que Spotify a payé pour Betty Labs n’a pas été confirmé, bien que nous sachions qu’en octobre dernier, la société a réussi à lever 9,3 millions de dollars de capitaux privés. L’objectif de l’achat, exposent-ils depuis Spotify, est d’accélérer « l’entrée de Spotify dans l’espace audio en direct », un espace qui vise à être la prochaine grande étape pour Spotify après les podcasts.

Gustav Söderström, responsable de la recherche et du développement chez Spotify, déclare que « les créateurs et les fans ont demandé des formats en direct sur Spotify, et nous sommes ravis que nous les mettrons bientôt à disposition de centaines de millions d’auditeurs et des millions de créateurs sur notre plateforme. »

Spotify étendra l'expérience des vestiaires à d'autres domaines au-delà du monde du sport

De la société, ils assurent qu’ils étendront Locker Room à « une expérience audio en direct améliorée » et qu ‘ »il offrira un diversité de programmes sportifs, musicaux et culturels, ainsi qu’une série de fonctions interactives qui permettent aux créateurs de se connecter avec le public en temps réel. « Ils déclarent également que » nous allons donner athlètes professionnels, écrivains, musiciens, auteurs-compositeurs, podcasteurs et autres voix mondiales des opportunités pour organiser des discussions en temps réel, des débats, des sessions AMA et plus encore. «

Autrement dit, à moins que le produit ne se révèle être quelque chose de complètement différent de ce qui a été vu jusqu’à présent, ce que Spotify il a entre les mains sa propre version du Clubhouse. Spotify explica que « aprovechará sus incomparables datos, conocimientos y fortalezas en la experiencia del usuario para crear un complemento completo de ofertas en vivo y bajo demanda para usuarios y creadores », por lo que todo parece apuntar a que esta plataforma estará integrada dentro de Spotify en quelque sorte.

Pour le moment, aucun autre détail n’a été révélé, mais Spotify a déclaré que dans les mois à venir, il y aurait des nouvelles et des mises à jour, nous devrons donc être en attente.

