Spotify acquiert un vestiaire et annonce des plans pour une nouvelle expérience audio en direct – Spotify

Lors de la toute première Diffuser sur le mois dernier, nous avons exploré le parcours de la création, la promesse de l’interactivité et les investissements que nous faisons pour libérer davantage le potentiel de l’audio. Aujourd’hui, nous annonçons que Spotify a acquis Betty Labs, les créateurs de Locker Room, une application audio en direct qui change la façon dont les initiés et les fans parlent du sport. Cette acquisition * s’appuie sur notre travail pour créer le «futurs formats audio»Et accélérera l’entrée de Spotify dans l’espace audio en direct.

«Les créateurs et les fans ont demandé des formats en direct sur Spotify, et nous sommes ravis que bientôt, nous les rendrons disponibles à des centaines de millions d’auditeurs et des millions de créateurs sur notre plate-forme», a déclaré Gustav Söderström, Directeur de la recherche et du développement chez Spotify. «Le monde se tourne déjà vers nous pour la musique, les podcasts et d’autres expériences audio uniques, et cette nouvelle expérience audio en direct est un complément puissant qui améliorera et prolongera l’expérience à la demande que nous proposons aujourd’hui.»

Dans les mois à venir, Spotify évoluera et étendra Locker Room en une expérience audio en direct améliorée pour un plus large éventail de créateurs et de fans. Grâce à cette nouvelle expérience en direct, Spotify proposera une gamme de programmes sportifs, musicaux et culturels, ainsi qu’une multitude de fonctionnalités interactives permettant aux créateurs de se connecter avec le public en temps réel. Nous donnerons aux athlètes professionnels, aux écrivains, aux musiciens, aux auteurs-compositeurs, aux podcasteurs et à d’autres voix mondiales la possibilité d’organiser des discussions en temps réel, des débats, des sessions de demande de tout (AMA), et plus encore.

Betty Labs est une Une équipe avant-gardiste composée de développeurs, d’ingénieurs, de concepteurs de produits et de fans de sport, axée sur la création d’expériences en direct révolutionnaires. La société, qui était initialement soutenue par Lightspeed Venture Partners, et plus récemment par GV et Precursor Ventures, a pour la première fois présenté Locker Room aux fans de sport en octobre 2020. À l’avenir, Spotify tirera parti de ses données, de ses connaissances et de sa force d’expérience utilisateur inégalées pour créer une gamme complète d’offres en direct et à la demande pour les utilisateurs et les créateurs du monde entier.

«Nous sommes ravis de nous associer à Spotify et de contribuer à bâtir l’avenir de l’audio – nous investirons davantage dans notre produit, ouvrirons l’expérience au public de Spotify, diversifierons nos offres de contenu et continuerons d’élargir la communauté que nous avons construite». a déclaré le fondateur et PDG de Betty Labs Howard Akumiah. «Avec Spotify, nous continuerons d’offrir la meilleure maison aux amateurs de sport et utiliserons les leçons que nous avons apprises en cours de route pour créer la destination ultime pour une conversation en direct autour de la musique et de la culture.»

Vous souhaitez en savoir plus? Revenez ici dans les mois à venir pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour.



*Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

Énoncés prospectifs

Ce billet de blog contient des estimations et des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Les mots «peut», «pourrait», «vouloir», «pourrait», «serait», «devrait», «s’attendre», «planifier», «anticiper», «avoir l’intention», «chercher», «croire», «Estimer», «prédire», «potentiel», «continuer», «envisager», «possible» et des mots similaires sont destinés à identifier des estimations et des déclarations prospectives.

Nos estimations et déclarations prospectives sont principalement fondées sur nos attentes et estimations actuelles d’événements et de tendances futurs, qui affectent ou peuvent affecter nos activités et nos activités. Bien que nous estimions que ces estimations et déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et sont établies à la lumière des informations dont nous disposons actuellement. De nombreux facteurs importants peuvent avoir une incidence défavorable sur nos résultats, comme indiqué dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter: notre capacité à attirer des utilisateurs potentiels et à fidéliser les utilisateurs existants; la concurrence pour les utilisateurs, le temps d’écoute des utilisateurs et les annonceurs; les risques associés à notre expansion internationale et à notre capacité à gérer notre croissance; notre capacité à prédire, recommander et lire du contenu que nos utilisateurs apprécient; notre capacité à monétiser efficacement notre service; notre capacité à générer des revenus suffisants pour être rentable ou pour générer des flux de trésorerie positifs et croître sur une base soutenue; les risques associés à l’expansion de nos activités pour fournir du contenu non musical, y compris des podcasts, y compris des risques commerciaux, juridiques, financiers, de réputation et concurrentiels accrus; les litiges ou responsabilités potentiels associés au contenu mis à disposition sur notre service; les risques liés à l’acquisition, à l’investissement et à la cession d’entreprises ou de technologies; notre dépendance vis-à-vis de licences tierces pour la plupart du contenu que nous diffusons; notre manque de contrôle sur les fournisseurs de notre contenu et leur effet sur notre accès à la musique et à d’autres contenus; notre capacité à nous conformer aux nombreux accords de licence complexes auxquels nous sommes partie; notre capacité à estimer avec précision les montants payables en vertu de nos accords de licence; les limites de notre flexibilité opérationnelle en raison des garanties minimales requises en vertu de certains de nos contrats de licence; Spotify Technology SA 42-44 avenue de la Gare, LU-1610 Luxembourg 10 notre capacité à obtenir des informations précises et complètes sur les compositions incorporées dans les enregistrements sonores afin d’obtenir les licences nécessaires ou d’exécuter les obligations en vertu de nos accords de licence existants; la nouvelle législation sur le droit d’auteur et les réglementations connexes susceptibles d’augmenter le coût et / ou la difficulté des licences musicales; les affirmations par des tiers d’infraction ou d’autres violations de notre part de leurs droits de propriété intellectuelle; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle; la dépendance du streaming vis-à-vis des systèmes d’exploitation, des plates-formes en ligne, du matériel, des réseaux, des réglementations et des normes que nous ne contrôlons pas; les violations potentielles de nos systèmes de sécurité; les interruptions, retards ou interruptions de service dans nos systèmes ou systèmes de tiers; les changements de lois ou de règlements nous concernant; les risques liés à la confidentialité et à la sécurité des données; notre capacité à maintenir, protéger et améliorer notre marque; les risques liés au paiement; notre capacité à embaucher et à retenir le personnel clé; notre capacité à estimer avec précision nos métriques utilisateur et autres estimations; les risques associés à la manipulation du nombre de flux et des comptes d’utilisateurs et à l’accès non autorisé à nos services; les risques fiscaux; la concentration du pouvoir de vote parmi nos fondateurs qui ont et continueront d’avoir un contrôle substantiel sur nos activités; les risques liés à notre statut d’émetteur privé étranger; les conditions économiques, sociales ou politiques internationales, nationales ou locales; les risques associés aux estimations comptables, aux fluctuations des devises et aux contrôles de change; et l’impact de la pandémie COVID-19 sur nos activités et nos opérations, y compris tout impact négatif sur les revenus publicitaires ou les revenus d’abonnés. Une analyse détaillée de ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de nos estimations et déclarations prospectives, est incluse dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») des États-Unis, y compris notre rapport annuel. sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 5 février 2021, puis déposé auprès de la SEC. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de la présente lettre aux actionnaires.