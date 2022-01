Spotify accepte de retirer la musique de Neil Young après avoir critiqué le podcast de Joe Rogan

Il a donné à l’entreprise un ultimatum pour le supprimer lui ou le podcasteur et il semble que Spotify ait choisi le premier.

Le service de streaming a déclaré dans un communiqué : « Nous voulons que tous les contenus musicaux et audio du monde soient disponibles pour les utilisateurs de Spotify.

« Cela s’accompagne d’une grande responsabilité pour équilibrer à la fois la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs.

« Nous avons mis en place des politiques de contenu détaillées et nous avons supprimé plus de 20 000 épisodes de podcast liés à COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Neil a publié puis supprimé une déclaration sur son site Web plus tôt cette semaine critiquant le podcast de Joe Rogan pour avoir diffusé des informations erronées sur les vaccins et a appelé Spotify pour avoir continué à l’héberger.

Il a déclaré que Spotify « cause potentiellement la mort de ceux qui croient que la désinformation est diffusée par eux » et a ajouté « ils peuvent avoir [Joe] Rogan ou Jeune. Pas les deux’.

« J’ai appris ce problème pour la première fois en lisant que plus de 200 médecins avaient uni leurs forces, prenant en charge les dangereux mensonges COVID potentiellement mortels trouvés dans la programmation Spotify », a-t-il déclaré.

« La plupart des auditeurs qui entendent les informations COVID non factuelles, trompeuses et fausses sur Spotify ont 24 ans, impressionnables et faciles à basculer du mauvais côté de la vérité.