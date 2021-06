Spotify accélère la découverte de podcasts avec l’acquisition de Podz — Spotify

Chez Spotify, nous investissons pour créer et faire évoluer la meilleure expérience de découverte de podcasts (et la plus personnalisée) au monde, et nous avons acquis Podz, une petite équipe talentueuse d’entrepreneurs, d’ingénieurs et de designers, pour aider à rendre cette expérience encore meilleure.

Spotify a des experts en apprentissage automatique concentrés sur l’amélioration de la découverte audio pendant près d’une décennie, mais il reste encore du travail à faire. Nous pensons que la technologie de Podz complétera et accélérera les efforts ciblés de Spotify pour stimuler la découverte, offrir aux auditeurs le bon contenu au bon moment et accélérer la croissance de la catégorie dans le monde entier.

Propulsé par une technologie d’apprentissage automatique de pointe, Podz génère des clips de haute qualité qui donnent aux utilisateurs la possibilité de prévisualiser les moments clés des épisodes de podcast, les encourageant à découvrir et à écouter de nouveaux podcasts. Cette capacité, combinée aux 2,6 millions de podcasts de Spotify sur la plate-forme, aux enseignements tirés de notre travail en matière de découverte musicale et aux investissements actuels dans la recommandation de podcasts, fera passer la découverte de podcasts au niveau supérieur, ce qui permettra aux auditeurs de trouver plus facilement le contenu qu’ils souhaitent écouter. à, et pour que les créateurs soient découverts et construisent une base de fans.

Nous prévoyons d’intégrer la technologie de Podz dans l’expérience Spotify, et les auditeurs devraient commencer à voir des éléments de ce travail avant la fin de l’année.