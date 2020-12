Spotify a lancé une nouvelle fonctionnalité Stories et pourquoi

Juste ce dont nous avons besoin – plus d’histoires à regarder…

Spotify est devenu la dernière plate-forme à ajouter une fonctionnalité Stories à certaines de ses listes de lecture et, euh, qui a réellement demandé cela?!

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur les appareils mobiles et lorsque vous recherchez certaines listes de lecture en vedette, vous obtenez une option pour «Appuyez pour voir l’histoire». Par exemple, si vous vous dirigez vers Stories sur la playlist de Noël Hits de Spotify, un certain nombre d’artistes comme Jennifer Lopez et Kelly Clarkson apparaîtront. Les chanteurs partagent ensuite leurs histoires personnelles de Noël et s’ouvrent sur le processus de création d’une chanson à succès. Les autres listes de lecture qui le contiennent sont le premier album de Megan Thee Stallion Bonnes nouvelles et Tear Drop (une playlist emo rap).

Fondamentalement, c’est Snapchat et Instagram tout en un maintenant. Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible que sur les listes de lecture Spotify, donc vous ne pourrez pas les ajouter à vos propres histoires à l’avenir.

La fonctionnalité est juste au stade de test pour le moment, elle pourrait donc ne pas être disponible pour le moment. Il n’y a aucun mot sur le moment où Spotify pourrait déployer la fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

Dans une déclaration à Engadget, un porte-parole de Spotify a déclaré: « Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur les projets futurs pour le moment. »

Comme il fallait s’y attendre, la nouvelle d’une nouvelle fonctionnalité Stories ne se déroule pas vraiment bien. Un utilisateur a écrit: « Maintenant, je sais que ce ne sont pas des histoires que je vois sur Spotify … mettre fin à la simulation PLS. » Et un autre a ajouté: « Qui a demandé cela? Spotify est une application musicale et non un média social. Les histoires sont cool, ne vous méprenez pas, mais devons-nous vraiment l’ajouter à tout?! Cela semble inutile. »

Spotify lance des histoires – vous vous moquez de moi – 🌈chipzel 🏳️‍🌈⚡️ (@chipzel) 30 novembre 2020

Qui a demandé cela ?.

Spotify est une application musicale et non un média social. Les histoires sont cool, ne vous méprenez pas, mais avons-nous vraiment besoin de les ajouter à tout?!

Cela semble tout simplement inutile. https://t.co/RPdzlzoPdY – B roccuuuuu ~ (BLM) (@ChawnSarter) 30 novembre 2020

Que pensez-vous des histoires Spotify? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

