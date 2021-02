Spot, un robot ressemblant à un chien, est mis à jour avec le Wi-Fi, les missions de navigation automatique et la connexion Ethernet

10 févr.2021 18:12:35 IST

Boston Dynamics, une société de robotique américaine a dévoilé une nouvelle version d’un robot à quatre pattes en forme de chien nommé Spot. La compagnie l’avait dévoilé le 2 février qui a également été aperçu en train de danser dans une vidéo virale. Selon le site officiel, la nouvelle version est livrée avec une connexion Wi-Fi améliorée, des missions de navigation automatique et une connexion Ethernet lorsqu’elle est connectée. Le robot fournit une capture de données autonome ultime et un téléchargement de données post-mission. Il peut alimenter et transporter jusqu’à 14 kg d’équipement d’inspection et est livré avec des fonctionnalités faciles à contrôler qui permettent à l’utilisateur de contrôler le robot à l’aide de l’application tablette via des caméras stéréo intégrées et est livré avec des missions autonomes répétables pour programmer des données cohérentes.

Découvrez comment le cabinet d’architecture @FosterPartners met Spot à travailler sur leurs sites de projets. Spot automatise l’analyse du site dans les environnements dynamiques, de sorte que les concepteurs et les entrepreneurs peuvent rester informés de l’avancement de la construction. Lisez l’étude de cas: https://t.co/SwBSUMJTc5 pic.twitter.com/huaq0qa3OW – Boston Dynamics (@BostonDynamics) 9 février 2021

Le robot peut travailler 24 heures sur 24. En plus d’ouvrir les portes, d’apporter vos pantoufles et de ramasser le linge sale, Spot peut même planter des fleurs.

Le rendant véritablement autonome, la capacité d’auto-chargement du robot lui permet d’effectuer une collecte de données de routine ou à la demande dans des endroits éloignés sans interaction humaine. Il bénéficie d’une détection de station d’accueil intégrée qui permet à Spot de rentrer chez lui pour se recharger en appuyant simplement sur un bouton via l’interface de tablette facile à utiliser ou en appelant un programme, sans aucune autre instruction de l’opérateur.

Pour la fonctionnalité de mise à jour, la société exploite le matériel mis à niveau pour améliorer encore les communications, la sécurité et le comportement sur les sites distants.

Selon l’entreprise, le grand public commencera bientôt à adopter les robots comme outils pour rendre la vie beaucoup plus facile.

L’avenir verrait des robots livrer à domicile pour la nourriture et les fonctions de base quotidiennes à la maison.

