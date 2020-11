Sportif et électrifié. Nouvelle Porsche Panamera à partir de 850 € / mois

La Porsche Panamera est née avec un but. Combinez les caractéristiques d’une véritable voiture de sport Porsche avec le confort attendu d’une berline de luxe.

Dans cette troisième génération, la Panamera a encore élevé la barre. Le design a été entièrement revu, mais c’est dans la technologie que la Panamera continue de se démarquer.

Plus sportive et confortable grâce à des systèmes de châssis optimisés, la nouvelle Panamera dispose de nombreux systèmes d’assistance à la conduite, tels que le Porsche InnoDrive et le Porsche Connect, qui rendent la conduite encore plus sûre et plus détendue au quotidien.

Et grâce au système de châssis adaptatif PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), il est possible de modifier la réponse de toutes les commandes, lorsque notre désir est de profiter d’une sensation plus… Porsche.

Faites glisser la galerie d’images et découvrez toute l’actualité de la nouvelle Panamera:

L’intérieur de la nouvelle Porsche Panamera.

La nouvelle Porsche Panamera, en plus de la version berline, peut être commandée dans les variantes Sport Turismo et Executive, et dispose pour la première fois de trois versions hybrides rechargeables.

Côté puissance, la nouvelle Panamera offre entre 330 et 700 ch de puissance.

Et parce que la performance et l’économie ne sont pas des qualités antagonistes, Porsche a appliqué toutes les leçons tirées de la compétition à la nouvelle Panamera, à travers le programme sportif de la Porsche 919 Hybrid – trois fois vainqueur des mythiques 24 Heures du Mans.

Après tout, bien que dirigeant, c’est une Porsche. Découvrez tous les détails ici.

Nouvelle Panamera, disponible à partir de 850 € / mois.

* Exemple pour Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Acompte mensuel de 850 € avec entretien préventif inclus dans le montant d’acompte de 37,72 € par mois. Contrat de 60 mois et 75 000 km PVP 121 373,49 € Entrée initiale 29 200,23 €. Montant financé de 92 173,49 € et montant final garanti de 53 452,61 €. TAN 2,37% et TAE 2,76%. Comprend 3,50 € de frais de traitement et 125 € de commission d’ouverture sur le crédit automobile Porsche Election, financé par Porsche Financial Services, une marque de Volkswagen Bank GmbH, succursale au France. Exclusif pour les concessionnaires qui agissent en tant qu’intermédiaires de crédit comme accessoire. Campagne valable jusqu’au 31/12/2020. Valeur finale garantie – dernière tranche du contrat qui peut être réglée à la livraison du véhicule, à condition que les conditions indiquées sur www.vwfs.pt soient respectées. Images non contractuelles.