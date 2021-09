SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake à la découverte de la PS4

Il y a un nouveau Bob l’éponge Carré jeu en route ! SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, le dernier lien de THQ Nordic et du développeur Purple Lamp Studios, verra le héros éponyme explorer les « étendues infinies du cosmos » où « il pourrait même y avoir une réalité où la mayonnaise n’est pas un instrument ”.

Tout au long de la campagne, vous « voyagerez dans sept Wishworlds distincts comme Wild West Jellyfish Fields et Halloween Rock Bottom » en portant plus de « 30 costumes FUNtastic comme SnailBob et SpongeGar ». Il n’y a pas de date attachée au titre, mais il arrive sur PlayStation 4. Vous pouvez consulter la première bande-annonce ci-dessus.