Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated sera bientôt jouable sur les mobiles Android et iOS

Après SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated a été lancé sur PC et console l’année dernière, le jeu arrive sur mobile. Les utilisateurs d’Android et d’iOS pourront profiter de la version « Réhydratée » du jeu culte Spongebob. Le pseudo Twitter officiel de Handy Games, le développeur du jeu, a annoncé sur la plateforme que Battle for Bikini Bottom arriverait sur les téléphones mobiles le 21 janvier. Le jeu sera disponible au téléchargement à partir du App store d’Apple et le Google Play Store.

La légende de l’article a attiré l’attention sur le paysage sous-marin du jeu alors que l’univers Spongebob réside sous la mer. Il disait: «Ah, la mer. Si fascinant, si merveilleux! SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated Mobile sort le 21/01/21 ».

Le jeu sera jouable pour un prix de 9 €. Cependant, les fabricants du jeu ont souligné qu’aucune microtransaction ou mur de paiement caché ne dérangerait les joueurs lorsqu’ils joueraient sur leurs téléphones.

Tous les personnages principaux entourant Spongebob SquarePants feront leur apparition dans le nouveau jeu. La plupart des spécifications du lancement mobile restent les mêmes que celles de la version PC et console. Par exemple, les joueurs pourront jouer en tant que Spongebob ou choisir de jouer en tant que Patrick ou Sandy. Le but est de sauver leur bas de bikini de la ville du plan diabolique de Plankton de régner dessus. La petite ville sur le sol de l’océan Pacifique n’est pas seulement la maison de Spongebob et Patrick, mais aussi leur lieu de travail car Spongebob travaille comme cuisinier à friture au restaurant appelé Krusty Krab.

Le jeu comprend certains des épisodes qui avaient figuré dans le jeu original Battle for Bikini Bottom qui a été lancé en 2003 et qui s’est avéré être un énorme succès.

Voici un aperçu du gameplay de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated:

