SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté arrive sur mobile le 21 janvier

HandyGames a annoncé qu’il apportait SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté à mobile dispositifs. Le jeu était auparavant lancé sur PC et consoles.

Les joueurs peuvent s’attendre à ce que le jeu bénéficie d’une optimisation mobile. HandyGames a également confirmé que le jeu aurait une prise en charge complète du contrôleur. Malheureusement, le jeu n’a pas de support multijoueur pour le moment. Aucun autre contenu n’a été supprimé.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom a été initialement développé par Heavy Iron Studios, AWE Games et Visions vicariantes et publié par THQ. Le monde sous-marin de Bikini Bottom a été repris par des robots maléfiques. Les joueurs peuvent choisir parmi SpongeBob, Patrick ou Sandy, qui ont chacun un ensemble unique de compétences.

Tout au long du jeu, les joueurs rencontreront plusieurs personnages de la série. Ensemble, les personnages s’efforcent d’arrêter le plan diabolique de Plankton pour prendre le contrôle de leur ville bien-aimée et éliminer tous les robots maléfiques.

L’édition réhydratée est un remake de la version originale. L’histoire est la même, mais il y a différents boss qui ont été initialement coupés de l’original, comme Robo Squidward. Encore plus de contenu coupé a été restauré à partir de l’original, afin que les joueurs qui ont aimé la première édition puissent découvrir quelque chose de nouveau avec l’édition réhydratée.

Les visuels ont été mis à jour pour s’adapter aux plates-formes modernes et au gameplay plus raffiné. Les personnages conservent largement leurs mouvements d’origine.

Bien que pas dans l’édition mobile, l’édition réhydratée a ajouté un nouveau mode multijoueur horde. Les joueurs pouvaient rejoindre un ami en mode hors ligne ou en ligne pour lutter contre les robots maléfiques.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté est maintenant disponible en précommande sur mobile. La précommande ne présente aucun avantage supplémentaire, mais ceux qui le font recevront une notification sur leur appareil lorsque le jeu sera prêt à être téléchargé.

Concernant la version mobile, l’éditeur déclare:

Sorti à l’origine en 2003 et refait (certains disent à l’aide d’une formule secrète) en 2020, le Battle for Bikini Bottom est un jeu culte classique avec des graphismes haut de gamme, des résolutions modernes et un gameplay soigné. Dans la version mobile, les commandes ont été méticuleusement optimisées pour les appareils à écran tactile, avec un contrôleur également disponible.

Le jeu est un titre premium et coûtera environ 9,99 € / 9,99 € / 8,99 €, selon la région du joueur.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté lance le 21 janvier sur le Magasin d’applications et Play Store.