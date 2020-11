Spoilers surprenants «  audacieux et beaux  »: comment Liam remet en question les motifs ultérieurs de Thomas met l’espoir en défense

Amour, Gloire et Beauté Les spoilers du jeudi 19 novembre révèlent que Liam Spencer (Scott Clifton) ne peut pas être dupe. Il affronte sa femme lorsqu’il remet en question les motivations de Thomas Forrester (Matthew Atkinson), par Journal du courrier.

Liam est furieux quand il apprend que Thomas est rentré chez lui avec sa femme. Le concepteur se remet lentement sur l’orbite de Hope Logan (Annika Noelle) et elle semble être inconsciente du danger qu’il représente.

L’héritier Spencer se précipite chez lui pour s’assurer que sa famille est en sécurité. Il se souvient trop bien que Thomas est obsessionnel et fera tout pour obtenir ce qu’il veut. Il ne peut pas croire que Hope lui permet de revenir dans leur vie après tout ce qu’il leur a fait subir.

Comment Liam Spencer remet en question les motivations de Thomas Forrester

Liam questionne les motivations de Thomas. Pourquoi retourne-t-il dans leur vie? S’il a déménagé, alors il trouverait d’autres passe-temps et intérêts. Cela n’a aucun sens qu’il plane toujours autour de Hope. La blonde ne peut pas répondre aux questions de son mari et ne peut que souligner que le père de Douglas va mieux.

En attendant, Thomas profite de son temps avec Douglas Forrester (Henry Joseph Samiri), comme on le voit ci-dessous. Le père et le fils se rattrapent et se lient. Il aime son fils, mais même Douglas ne peut pas faire disparaître les voix dans sa tête. Il sait qu’il traverse quelque chose mais ne sait pas pourquoi il a des hallucinations aussi vives. Liam a raison, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui et il a besoin d’aide le plus tôt possible.

Regarde qui est de retour #BoldandBeautiful! ???? pic.twitter.com/EfmwXoHdj9 – Audacieux et le beau (@BandB_CBS) 17 novembre 2020

Hope Logan défend le designer sur Amour, Gloire et Beauté

L’espoir défendra le père de Douglas. Elle pense que Thomas a été sur son meilleur comportement et a été réformé. Il n’utilise plus Douglas pour la manipuler alors elle pense qu’il a changé.

Elle conteste les déclarations de Liam parce qu’elle ne pense pas qu’il puisse les soutenir. Thomas fait de longues heures de travail et a été respectueux envers elle. Elle veut que Liam passe à autre chose parce qu’ils doivent se rassembler pour le bien de Douglas. Elle veut que le petit garçon ait une enfance heureuse et cela signifie qu’ils devraient s’entendre. Hope appelle Liam à mettre le passé derrière lui.

Amour, Gloire et Beauté les spoilers quotidiens laissent entendre que Thomas perd rapidement le contact avec la réalité. Plus tard cette semaine, il aura une autre conversation avec Hope Too. Le mannequin et la créatrice se rapprocheront davantage lorsqu’elle lui dira qu’elle l’aime. Thomas attend depuis longtemps pour entendre ces mots alors quand il entend la poupée admettre ses sentiments, il peut succomber à ses ordres mortels.