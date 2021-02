Spoilers pour Dragon Ball Super 69 et fuites d’images du manga

Les premières fuites du manga Dragon Ball Super 69 arrivent avec leurs spoilers. Beaucoup d’histoire et un bon combat.

Le manga Dragon Ball Super 69 a encore un jour à parcourir, mais les premières fuites commencent à arriver. Ces Spoilers Dragon Ball Super 69 Ils nous montrent des images des chapitres et des choses qui vont se passer. Si votre désir est de devenir vierge pour le prochain manga Dragon Ball, je vous recommande d’arrêter de lire maintenant. Si, au contraire, vous voulez être au courant de tout, ALLEZ DE L’AVANT!

La première chose qui a été montrée il y a quelques jours, ce sont les ébauches de Toyotaro. Le dessinateur de Dragon Ball Super montre toujours les dix ou douze premières pages du chapitre encore à peaufiner. Ci-dessous vous pouvez voir une galerie avec toutes les images. REMARQUE: Le manga Dragon Ball Super sera disponible le vendredi 19 février à 16h00 en Espagne.

Nous avons également les premières images du manga divulguées. Dans ces images avec de nombreux spoilers du manga Dragon Ball Super 69, nous pouvons voir Vegeta et Bills se battre. Si vous vous souvenez, dans le dernier chapitre 68, des factures lui ont dit qu’il existe d’autres méthodes que les dieux utilisent. Qu’il n’entraînera pas Vegeta, mais qu’il pourra copier ses techniques. Eh bien, les garçons et les filles, dans les images que vous avez ici dans cet article, vous pouvez voir comment le Dieu de la destruction de l’univers 7 et Vegeta se font face. Les images du manga sont en japonais, nous ne savons donc toujours pas de quoi elles parlent.

Parcelle de Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de «Dragon Ball», où «un après» est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama

Derniers chapitres

-Les différentes confrontations, Dragon Ball Super 57

-Son Goku arrive, Dragon Ball Super 58

-Le signe d’Ultra Instinct, Dragon Ball Super 59

– Erreur de calcul de Merus, Dragon Ball Super 60

-La renaissance de Vegeta, Dragon Ball Super 61

-Annihilation totale, Dragon Ball Super 62

-La détermination de Merus, Dragon Ball Super 63

-Ils sont Goku la patrouille galactique, Dragon Ball Super 64

-Ils sont Goku le Terrien, Dragon Ball Super 65

-Moro le mangeur de planète, Dragon Ball Super 66

-Conclusion et…., Dragon Ball Super 67

-Granola le survivant, Dragon Ball Super 68