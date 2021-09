Spoilers et attentes de la date de sortie du chapitre 308 de Black Clover!

Il y a un combat entre Zenon et Yuno et Langris dans Black Clover Chapitre 308. La première fois que Zenon a eu un contact avec Devil Beelzebub est dans Black Clover Chapitre 308. Lorsque Zenon supplie Devil Beelzebub pour le Cœur du Diable, ce dernier se moque de la scène. Après avoir perdu Allen à un jeune âge, Zenon est devenu l’hôte du diable, selon Black Clover.

Zenon a promis à Devil Beelzebub que s’il lui donnait son cœur du dernier chapitre de Black Clover, il donnerait son corps en échange. « A Devil’s Heart » est le titre du chapitre en question. Zenon ajoute que si son accord avec Devil Beelzebub réussit et que le Royaume de Spade continue d’exister, il donnera également son âme.

Le chapitre 308 de Black Clover est en pause cette semaine, mais les spoilers du chapitre 308 de Black Clover pourraient apparaître un peu tôt en fait et seraient mis à jour.

Le manga japonais Black Clover a rassemblé de nombreux lecteurs à travers le monde. pic.twitter.com/t6J8gockTh – Anime_hub86 (@AnimeHub86) 29 septembre 2021

Diable Dès que Belzébuth accepte, il expose sa poitrine et déclare qu’il la donnerait au démon. Une image d’Allen avec un sourire attira l’attention de Zenon. Lorsqu’il l’a donné à Zenon, le Diable Belzébuth n’a pas révélé qu’il lui avait tranché le cœur. Coupé au combat, Zenon a pris la frappe de Yuno, mais l’environnement a été décimé.

Lorsque Langris et Yuno affrontent Zenon, ils sont surpris par les modifications de l’apparence physique de Zenon. Zenon ressemble au Devil Guy avec qui Asta s’est déjà disputé, et Yuno le reconnaît également.

Lorsque le corps de Zenon se régénère, il révèle qu’il a le cœur du diable. Son pouvoir a atteint des proportions inimaginables. Langris agit comme s’il avait les capacités du diable et un cœur de diable. Selon Langris, Zenon n’est pas humain. Yuno est enragé par le fait qu’ils ont tué ce diable en un coup. Parce que l’environnement qui les entoure est plein de forces mauvaises avec lesquelles ils doivent se battre, Langris les protège avec ses cubes.

BLACK CLOVER CHAPITRE 308 SPOILERS PREDICTION: LANGRIS ET FINRAL CONTRE LE DIABLE SUPRÊME ZENON #BCSpoilers #BlackClover #Blackclover308 pic.twitter.com/Z0hDBhoDLk – Anime_hub86 (@AnimeHub86) 29 septembre 2021

Date de sortie du chapitre 308 de Black Clover

Un nouveau chapitre de Black-Clover sera publié le 10 octobre 2021, qui sera un dimanche. Du coup, il n’y aura pas de nouveau chapitre de Black Clover à lire ce dimanche. Ils combinent leurs forces et les utilisent pour abattre Zenon. Le chapitre se termine avec Langris et Finral se tenant la main et se préparant à punir Zenon. The Supreme Devil vs. Langris et Finral Black Clover se poursuivront avec Zenon dans l’épisode suivant. Lorsque Black Clover sera mis à jour, réunissons-nous.

Black Clover Chapitre 308 Prédictions et spoilers

Où lire le chapitre 308 de Black Clover ?

Sur le site officiel de VIZ Media, vous pouvez obtenir le chapitre 308 de Black Clover. Le magazine en ligne de Shueisha, Shonen Jump, sérialise ce manga et publie de nouveaux chapitres chaque semaine.

