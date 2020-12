Spoilers du chapitre 999 de One Piece: titre révélé, flashback sur Ace, sortie prévue le 20 décembre

Les fans sont très excités car ils n’ont que deux jours de retard sur la sortie du chapitre 999 de One Piece. Le résumé complet de ce chapitre imminent est enfin divulgué sur le monde du Web. Cependant, les amateurs de mangas attendent toujours avec impatience les scans bruts et mangas. Lisez la suite pour obtenir les dernières mises à jour à ce sujet.

La date de sortie de One Piece Chapter 999 étant déjà stipulée, les fans s’attendent à ce que One Piece Chapter 1000 sorte en décembre. Le prochain chapitre a pour titre «La liqueur d’attente que j’ai préparée pour vous».

Les amateurs de mangas montreront probablement dans le chapitre 999 de One Piece ce que Big Mom a fait pour le capitaine Kaido des Beast Pirates, ce qui l’a rendu redevable à elle pour toujours. Ces deux personnages sont très redoutables dans One Piece.

Le fandom a maintenant l’idée de ce que serait One Piece Chapter 999, grâce à Redon, gyrozepp95 et des initiés coréens. Le chapitre imminent est susceptible de faire la lumière sur le passé de Big Mom et Kaido. Les fans seront surpris de voir qu’il y a quelque chose de plus dans leur relation en plus d’être d’anciens membres des puissants Rock Pirates.

Les prochains spoilers du chapitre 999 de One Piece révèlent qu’il se concentrera sur les empereurs de la mer qui parlent sur le toit du Skull Dome en attendant Luffy, comme rapporté par IBT. Alors que Big Mom pourrait demander à Kaido de laisser Nico Robin en vie, les fans le verront (Kaido) demander si Charlotte Pudding n’est pas capable de lire les textes anciens.

Selon les spoilers du chapitre 999 de One Piece, Portgas Ace est venu au pays de Wano, en particulier à Onigashima pour sauver les enfants du continent qui ont été enlevés par les sbires de Kaido. Les spoilers révèlent également que lorsque Ace est allé à Onigashima, le capitaine des Beasts Pirates était en expédition. Les fans se demandent qu’Ace ait rencontré Yamato au lieu de Kaido.

Selon IBT, One Piece Chapter 999 devrait être un hommage ou un flashback sur Ace. On dit que Marco pense à Ace pendant une brève période. Alternativement, le chapitre imminent montrera Marco le Phoenix volant vers le toit du Skull Dome avec Roronoa Zoro. Il semble qu’ils n’ont pas encore pu atteindre leur destination. Les spoilers suggèrent qu’une version plus puissante de King the Conflagration et Queen the Plague serait là pour les empêcher.

La bataille entre l’alliance de Monkey D Luffy et Kaido à Onigashima deviendra plus excitante dans One Piece Chapter 999. Les membres des Pirates du Chapeau de Paille affronteront des membres de Tobi Roppo ou Flying Six Kaido à Onigashima.

Le chapitre 999 de One Piece devrait sortir le dimanche 20 décembre. Vous pouvez lire le chapitre 999 de One Piece sur les sites et plateformes officiels de VIZ Media, MangaPlus et Shonen Jump. Restez à l’écoute de 45Secondes.fr pour obtenir les dernières mises à jour sur les versions de manga japonais.

