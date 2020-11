Spoilers de «  l’hôpital général  »: Laura est en difficulté alors que l’enquête de Curtis et Jordan se poursuit

Cette semaine, Hôpital général a lancé un nouveau mystère qui semblait centré sur Laura Spencer Collins. Les spoilers laissent entendre que cela pourrait devenir une course folle et tout le monde est occupé à spéculer sur ce qui pourrait se passer.

Teasers de Savon Central a noté que Laura retournerait bientôt à Port Charles pour se battre pour l’âme de la ville. Hôpital général les spoilers ont détaillé que sa quête impliquera de combattre Cyrus, et maintenant, les téléspectateurs ont des indices sur la façon dont cela se réunit.

Hôpital général teasers a promis que les téléspectateurs apprendraient quelque chose d’important concernant l’intérêt continu de Cyrus Renault pour Laura et sa famille. À la fin de l’émission de mardi, il semblait que cette maison mystérieuse pourrait être la clé de ce lien entre le gangster et le maire. Maintenant, cependant, il semble que cet endroit ne soit qu’une pièce du puzzle.

Au cours des deux dernières émissions, Curtiss et Jordan Ashford ont visité une maison apparemment déserte dans le nord-ouest du Pacifique. Ils ont trouvé une carte postale de Cyrus Renault à quelqu’un qui avait apparemment vécu là-bas, et il y avait un lien familier et affectueux entre eux. Cependant, on ne sait pas encore qui vivait dans la maison.

Craig Sjodin / abc



Cela reste un mystère, mais les choses sont devenues encore plus folles lorsque Laura s’est présentée dans la même maison. Elle a parlé avec Jordan et Curtis de la façon dont ils se sont retrouvés là-bas et le commissaire de police du PCPD a révélé certains des principaux secrets qu’elle cachait à propos de Cyrus.

Jordan a montré au maire des informations sur le dossier de police que Cyrus lui avait demandé, pour voir si le maire de Port Charles était au courant de l’affaire. Laura a dit que non, mais il était évident qu’elle mentait. En partant, elle a appelé quelqu’un et lui a dit qu’il avait des ennuis.

«Laura n’a pas un bon visage de poker. J’ai l’impression que Curtis sait qu’elle a reconnu le cas », un Twitter l’utilisateur a spéculé.

«Qui pensez-vous que Laura appelait ???? Luke ??? Kevin ???? Lulu ??? Les ???? » un spectateur interrogé sur Twitter.

Est-ce que c’est Luke qu’elle a appelé? Serait-ce sa mère Lesley? Certains Hôpital général les fans ont émis l’hypothèse que ce dossier pourrait être lié à David Hamilton. Laura l’a tué dans un accès de rage il y a environ 40 ans, et Lesley l’a aidée à le dissimuler.

«Et qu’avons-nous appris aujourd’hui, campeurs? Quoi qu’il en soit, TF implique Luke n Laura, et peut-être Robert. Donc, c’est lié à la famille de la mafia d’origine, les Smith, les Cassadines, les Quartermain, ou tout ce qui précède, non? un Hôpital général ventilateur tweeté.

«Les gens que Laura pourrait appeler qui la connaissaient il y a 40 ans: sa mère, Luke, Scott (plus de 40 ans) Robert et Tiffany», une autre personne médité.

Qui appelait-elle et quel est son lien avec cet ancien fichier PCPD? Pourquoi est-ce que Cyrus s’y intéresse autant et qui vivait dans cette maison?

Hôpital général les spoilers suggèrent qu’il faudra peut-être un jour ou deux avant que les téléspectateurs en apprennent beaucoup plus, car l’émission de jeudi peut se concentrer sur d’autres scénarios. D’une manière ou d’une autre, cependant, il semble que la présence de Cyrus à Port Charles est sur le point de devenir un problème beaucoup plus important pour certains résidents locaux et il semble que cela pourrait devenir assez juteux dans les semaines à venir.