Spoilers «  Bold And The Beautiful  » pour mardi: l’espoir aide Thomas à combler le vide

Thomas Forrester (Matthew Atkinson) aura une joyeuse réunion dans l’épisode de mardi de Amour, Gloire et Beauté. Hope Logan Spencer (Annika Noelle) fait un effort supplémentaire pour le concepteur lorsqu’elle s’arrange pour lui de voir Douglas Forrester (Henry Joseph Samiri), par Le refroidisseur d’eau TV.

L’espoir comble le vide

Thomas a récemment mentionné quelque chose à Hope qui lui a touché le cœur. Quand elle a visité son appartement pour voir la poupée, il avait agi étrangement. Il se frotta le cou et la tête en entendant le mannequin lui parler dans sa tête. Hope a remarqué que quelque chose n’allait pas et lui a demandé s’il allait bien. Il a partagé qu’il n’avait pas pu dormir. Thomas a dit qu’il avait passé beaucoup de temps seul, mais lui a assuré qu’elle n’avait pas à se soucier de lui.

Il semble que Hope prenne son commentaire à cœur et essaie de faire quelque chose de bien pour lui. Amour, Gloire et Beauté les spoilers quotidiens indiquent qu’elle sait comment lui remonter le moral. Elle permet au père et au fils de se lier parce qu’elle sait qu’ils aiment la compagnie l’un de l’autre. Étant donné que le créateur a des droits de visite sur son fils, il semble que la visite ne soit pas programmée.

Thomas sera touché. Il aime son petit garçon et profitera au maximum des heures supplémentaires avec lui. Cela peut aussi l’amener à croire que Hope se soucie plus de lui qu’elle ne le laisse entendre.

Aujourd’hui sur un tout nouvel épisode de #BoldandBeautiful, Thomas est en conflit lorsque Hope Mannequin fait une sombre demande. pic.twitter.com/Is5XZzx4Tw – Audacieux et le beau (@BandB_CBS) 12 novembre 2020

Les voix de Thomas s’aggravent Amour, Gloire et Beauté

Thomas va lutter avec ses hallucinations. Comme le montre l’image ci-dessus, il perd rapidement le contact avec la réalité alors qu’il commence à croire à ses illusions. Il semble que même le fait de ne pas passer de temps avec Douglas arrêtera ses fantasmes effrayants.

Alors que Hope ignore parfaitement que Thomas devient incontrôlable, son mari sait qu’il se passe quelque chose avec le père de Douglas. Il trouve étrange que Thomas ramène à la maison une poupée qui ressemble à Hope. Liam sait aussi qu’il a une personnalité obsessionnelle et qu’il peut devenir très manipulateur.

Lorsque Liam exprimera son inquiétude quant au fait que Thomas passe plus de temps avec Douglas, Hope ne tardera pas à le défendre. Elle est sûre que le créateur a changé et s’est adapté à la nouvelle normalité. Elle ne veut pas que Liam rouvre de vieilles blessures. La blonde veut que sa famille soit heureuse et que Douglas ait une certaine stabilité dans sa vie.

Mais Thomas est loin d’être stable. La voix veut qu’il se débarrasse de Liam pour que lui, Hope, Douglas et Beth Spencer (Madeline Valdez et River Davidson) puissent former une famille.