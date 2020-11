Spoilers «  Bold And The Beautiful  » pour lundi: Hope et Steffy défendent Thomas et la poupée

Amour, Gloire et Beauté les spoilers du lundi 9 novembre révèlent que Hope Logan (Annika Noelle) et Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) défendront Thomas Forrester (Matthew Atkinson). Les deux femmes sont convaincues que le créateur a tourné une nouvelle page et qu’il n’est plus obsédé par Hope. Ainsi, lorsque Liam Spencer (Scott Clifton) fait de sérieuses accusations, ils trouveront une explication raisonnable des actions de Thomas, par Savons SheKnows.

La vérité de Liam semble exagérée

Liam est choqué après avoir quitté l’appartement de Thomas et Vincent Walker (Joe LoCicero). Il a vu une poupée qui ressemblait à sa femme chez le créateur. Il était convaincu que Thomas avait commandé le mannequin pour son usage personnel.

Cependant, le frère de Steffy a nié les allégations. Il a expliqué que le mannequin appartenait à Forrester Creations et qu’il l’utilisait pour ses créations. Liam n’achetait pas les excuses parce qu’il savait à quel point Liam était obsédé par Hope dans un passé pas trop lointain.

Alimenter sa conviction que Thomas était malade, c’était la façon dont il agissait autour du mannequin. Comme le montre l’image ci-dessous, il ne permettrait pas à Liam de le toucher. L’héritier Spencer quitta l’appartement, jurant de dire à tout le monde ce dont il avait été témoin.

Mais quand Liam dit à Hope et Steffy, il n’obtient pas la réaction qu’il espérait, par Amour, Gloire et Beauté spoilers quotidiens. Les femmes savent que le mannequin existe et qu’il a disparu du bâtiment. Ils n’achètent pas la vérité de Liam selon laquelle Thomas utilise la réplique de Hope pour approfondir ses fantasmes sur la blonde.

Vous avez bien entendu… #BoldandBeautiful pic.twitter.com/IsBaGtV7oU – Audacieux et le beau (@BandB_CBS) 6 novembre 2020

Défendre Thomas On B&B

Steffy pense que son frère travaillait probablement sur un dessin à la maison. Elle peut penser qu’il voulait surprendre Hope avec ses idées et ne pensait pas que quiconque remarquerait la disparition de la poupée. Elle peut penser qu’il est trop gêné pour admettre qu’il l’a emmené chez lui.

Hope peut aussi croire la même chose que Steffy. Maintenant que le designer est de retour sur la ligne Hope For The Future, il se sent peut-être ultra-compétitif. Elle peut penser qu’il veut garder ses créations secrètes parce qu’il ne veut pas que Zende Forrester Dominguez (Delon de Metz) voit ses idées à l’œuvre.

En même temps, Hope peut également ne pas vouloir croire la vérité sur Thomas. Si Thomas était à nouveau obsédé par elle, cela affecterait la façon dont ils parent Douglas Forrester (Henry Joseph Samiri). Le petit garçon a besoin de stabilité et vient de recommencer à faire confiance à son père. Il sera dévasté si tout s’effondre à nouveau