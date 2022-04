Spoiler recommandé : que regarder aujourd’hui sur Prime Video

pas de spoilers

En plein week-end prolongé de Pâques, on vous propose un film de Joaquin Phoenix que vous pouvez voir sur Amazon.

©IMDBLe film est sorti en 2018.

Avec tant d’offres et tant de plateformes en circulation, il est parfois très difficile de décider quoi regarder. Souvent, il arrive que nous passions des heures et des heures à parcourir le catalogue de Netflixpuis passez à la Amazon Prime Vidéopasser par hbo max et revenir une fois de plus là où nous avons commencé, encore indécis. Depuis quelques temps, par exemple, le N peut proposer des films au hasard pour éviter cette recherche.

L’option de suggestions n’est pas sur toutes les plateformes, donc à partir de spoilers Nous avons décidé de faire le travail pour vous et de vous dire quel film vous ne devriez pas manquer. En ce sens, vous pouvez profiter du week-end extra long qui a commencé ce jeudi pour célébrer Pâques. Si vous êtes fan de joaquin phénixvous êtes dans l’article indiqué.

Si vous avez accès à Amazon Prime Vidéo il y a un film que sous aucun point de vue vous ne devriez arrêter de regarder. Il s’agit de Ne vous inquiétez pas, il n’ira pas loin à piedoù en plus de phénix ils agissent Jonah Hill, Jack Black et Rooney Maraet est dirigée par Gus Van Sant. Le détail non des moindres est que vous pouvez également retrouver ce film dans le catalogue de hbo maxau cas où vous n’auriez pas accès à amazone.

+Qu’est-ce que c’est Ne t’inquiète pas, ça n’ira pas loin ?

L’histoire de T’inquiète ça n’ira pas loin se concentre sur la vie de Jean Callahan, un homme complètement perdu et sans horizon clair, qui après un terrible accident perd la mobilité d’une grande partie de son corps. Destiné à vivre dans un fauteuil roulant pour le reste de ses jours, il découvre qu’il a un grand talent : le dessin. Ainsi, il commence à mener une vie dans laquelle il se consacre à la vente de ses dessins animés non conventionnels.

+Qui était John Callahan ?

Don’t Worry He Won’t Go Far est inspiré de la vie réelle de l’un des dessinateurs les plus controversés de l’histoire. Jean Callahan, qui a perdu la vie en 2010, se consacrait à l’humour avec des dessins controversés qui se moquaient à la fois des handicaps et des problèmes morbides. Cela découlait en grande partie de sa situation personnelle : à seulement 21 ans, un accident de voiture a complètement changé sa vie et derrière cela, il a arrêté, sans trop d’intérêt à se justifier, de faire ses publications marquantes.

