Spoiler: Que signifie cette scène de mi-crédit Doctor Strange 2?

La suite de la saga Marvel Multiverse est finalement sortie en salles le 6 mai 2022 et Doctor Strange dans le multivers de la folie a lancé son box-office international avec une solide performance, récoltant 27 millions de dollars à l’étranger, ce qui place le film à seulement 4% de retard Spider-Man : Pas de retour à la maison. Le film est un voyage au LSD dirigé par Sam Raimi à travers le multivers que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a ouvert dans Pas de retour à la maison. Et comme prévu, Raimi a livré de nombreuses surprises tout au long Docteur étrange 2y compris cette apparition surprise sur la scène du mi-crédit.

La fin de Multivers de la folie a révélé qu’après que le docteur Strange a interagi avec le Darkhold, le livre l’a partiellement corrompu. La scène de mi-crédit a révélé que Stephen Strange avait un troisième œil qui sortait de son front depuis la brève période qu’il avait passée à lire le Livre des damnés dans l’univers alternatif. Dans Marvel Comics L’Alpha du Darkhold # 1 par Steve Orlando, Cian Tormey, Jesus Aburtov et Clayton Cowles (qui est également une suite de Avengers : la croisade des enfants par Allan Heinberg, Jim Cheung, Mark Morales, Justin Ponsor et Cory Petit), les lecteurs apprennent que le Darkhold impose un tribut physique et mental à quiconque le lit, révélant « les péchés à l’intérieur » et « les chemins non empruntés » qui aurait conduit sur des « routes de la ruine » sont révélées par le Darkhold, conduisant à la folie.

Dans Docteur étrange 2Earth-616 Strange rencontre son moi miroir, qui a trouvé le Darkhold dans son univers et a choisi le même chemin ruineux que Scarlet Witch, déchirant réalité après réalité pour trouver une Christine qui serait heureuse avec lui.

La scène à mi-crédit a également présenté Charlize Theron dans le rôle de Clea. Après que le troisième œil ait poussé hors de la tête du docteur Strange, une femme vêtue d’un catsuit violet apparaît soudainement, ouvrant une faille dans le temps et disant à Strange qu’il doit venir avec elle pour réparer « l’incursion » qu’il a créée. La mystérieuse femme est Clea, héritière de la dimension sombre, interprétée par nul autre que Charlize Theron. Mais qui est Cléa ? Et quelle est sa relation avec Strange ?

Clea est la nièce de Dormammu, selon Marvel.com. Dormammu, que les fans de MCU ont rencontré en 2016 Docteur étrange, a longtemps cherché à conquérir la Terre. Dans les bandes dessinées, lorsque le docteur Strange est allé dans la dimension sombre pour combattre Dormammu, il a été aidé par Clea et les deux sont tombés amoureux. La relation amoureuse entre le docteur Strange et Clea est l’une des relations intimes les plus importantes de la vie du docteur Strange. Dans Marvel Comics, en tant qu’amante et disciple, elle a vécu avec Strange dans son Sanctum Sanctorum et est finalement devenue une égale en aptitude mystique.









