Spoiler a déjà une chaîne Telegram ! Inscrivez-vous et recevez les nouvelles les plus importantes

Bonjour, fan de Spoiler ! Si vous êtes ici c’est parce que vous êtes un fidèle suiveur de notre actualité et nous tenons vraiment à vous remercier. Grâce à vous, nous nous développons aujourd’hui vers un nouveau réseau social. Oui! Maintenant, nous allons être plus connectés à partir de Télégramme. Notre souhait est qu’avec cette chaîne, vous puissiez vous tenir au courant des dernières nouvelles des films, des séries et de la musique, car nous savons que vous l’aimez tellement, beaucoup plus rapidement.

Mais pas seulement ça. Nous voulons également connaître vos opinions et théories concernant les dernières versions. Soyez donc prêt à voter dans les sondages et autres interactions, car nous voulons savoir ce que vous en pensez. Après tout, les cinéphiles adorent générer des discussions et sûrement vous aussi.

Sans parler de plus. Voici étape par étape comment rejoindre notre chaîne Telegram. Si vous n’avez pas encore cette plateforme, vous pouvez la télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

Quoi qu’il en soit, nous vous laissons ici le bouton d’abonnement afin que vous puissiez accéder à notre chaîne plus rapidement.

Titre bonus! Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Spotify et Youtube

Cette année, nous avons décidé de grandir et nous voulons que vous nous aidiez. Dans chacun de nos réseaux sociaux, nous partageons des contenus différents pour que vous ne vous ennuyiez pas et que vous soyez toujours dans les dernières et les meilleures tendance. Au Instagram, vous pouvez vous informer et également connaître nos recommandations.

Au Youtube Nous vous invitons à découvrir les curiosités les plus marquantes des séries et des films. Et aussi de voir nos interviews d’acteurs et de célébrités de la télévision et du grand écran.

Enfin, très récemment aussi, nous avons lancé notre podcast sur Spotify, une expérience qui a pour objectif de réfléchir sur la culture pop sous un angle plus humain et avec le regard de spécialistes de différents sujets. Notre premier épisode est consacré à Éducation sexuelle et la deuxième enveloppe vient de sortir La Couronne Ne manquez rien ! Et merci beaucoup!

